Zalim İstanbul Mine Tugay neden final yapıyor? Sebebi Mine Tugay mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinden üzücü haber geldi. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in paylaştığı dizi final yapacak.

Zalim İstanbul ne zaman final yapıyor?

Final nedeninin sette çıkan krizden kaynaklandığı iddia edildi. Diğer iddialara göre ise Mine Tugay’ın setteki agresif tavırlarının gerginliğe neden olduğu belirtildi. Ayrıca yapımcının dizi oyuncularıyla sorun yaşadığı ve diziyi bitirme kararı aldığı söylendi.

Zalim İstanbul dizisinin final tarihi belli oldu. Dizi 6 bölüm sonra final yapacak. 6 Nisan 2020 Pazartesi yayınlanacak olan son bölümüyle ekranlara veda edecek.