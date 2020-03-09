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Zalim İstanbul Mine Tugay neden final yapıyor? Sebebi Mine Tugay mı?

Zalim İstanbul dizisi için final kararı alındı. Dizinin final yapacağının öğrenilmesinin ardından Zalim İstanbul Mine Tugay neden final yapıyor, sebebi Mine Tugay mı soruları merak konusu oldu. İşte final yapacak olan Zalim İstanbul dizisi ile ilgili detaylar.

09 Mart 2020 Pazartesi 20:31
Zalim İstanbul Mine Tugay neden final yapıyor? Sebebi Mine Tugay mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinden üzücü haber geldi. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in paylaştığı dizi final yapacak.

Final nedeninin sette çıkan krizden kaynaklandığı iddia edildi. Diğer iddialara göre ise Mine Tugay’ın setteki agresif tavırlarının gerginliğe neden olduğu belirtildi. Ayrıca  yapımcının dizi oyuncularıyla sorun yaşadığı ve diziyi bitirme kararı aldığı söylendi.

Zalim İstanbul ne zaman final yapıyor?

Zalim İstanbul dizisinin final tarihi belli oldu. Dizi 6 bölüm sonra final yapacak. 6 Nisan 2020 Pazartesi yayınlanacak olan son bölümüyle ekranlara veda edecek.

Son Güncelleme: 09.03.2020 22:49
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