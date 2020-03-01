Zalim İstanbul Şeniz ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Mine Tugay Zalim İstanbul’dan dizisinden neden ayrıldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde artık yavaş yavaş sona geliniyor. Yapılan açıklamalara göre fenomen dizi 6 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan 39. Bölümü ile ekranlara veda edecek. Dizinin final yapıp ekranlara veda etmesinden önce yaşanacaklar ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran başarılı ve güzel oyuncu Mine Tugay’ın diziden ayrılacağı yönünde iddiaların ortaya atılması ile beraber izleyiciler konu hakkında araştırmalarına başladılar.

Zalim İstanbul Dizisinde Şeniz Ölecek mi?

Zalim İstanbul dizisinin 2 Mart günü yayınlanacak olan bölümünde Agah’ın Şeniz’i çatıdan attığı görülüyor. Çatıdan aşağı düşen Şeniz’in büyük bir ihtimalle öleceği düşünülüyor. Ancak ortada farklı bir durum olduğu öne sürülüyor.

Zalim İstanbul dizisinde Agah en sonunda çocuklarının abisinden olduğunu ve Şeniz’in seneler önce onu abisi ile aldattığını öğrenecektir. Bu bilgiyi öğrenen Agah Şeniz’den hesap sormak için ve bedelini ödetmek için hareketlenecektir. Agah’ın bu bilgiyi öğrendiğini duyan Şeniz ise büyük bir paniğe kapılacak ve çatıdan düşecektir. Yeni bölümün fragmanında Şeniz’İn çok yüksekten düştüğü sanılsa bile o kadar da yüksekten düşmeyecek ve hayatta kalacaktır. Ancak hayatının kalan günlerini sakat geçirecek ve bu da Agah için verilecek en iyi ceza olacak.

Mine Tugay Diziden Neden Ayrıldı?

Mine Tugay’ın Zalim İstanbul dizisinde sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu bağlamda oyuncunun diziden daha erken bir tarihte ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Ancak sezon sonunda dizinin sona ermesiyle beraber Mine Tugay farklı bir yapım içerisinde yer alabilir. Zira kendisine şimdiden tekliflerin geldiği biliniyor.