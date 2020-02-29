Zalim İstanbul Şeniz ölecek mi?

Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamı ilgiyle izlenen Zalim İstanbul dizisinde gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde Agah, Şeniz ile ilgili gerçekleri öğreniyor. Nedim’in ses kaydını dinliyor. Nedim, bu ses kaydında: ‘’ Yengemi ve babamı ikisini amcamı aldattığını gördüm’’ diyor. Şeniz her ne kadar Agah’ın, ses kaydını dinlemesini engellemeye çalışsa da Ceren sayesinde Agah gerçeklerle yüzleşiyor. Çok sevdiği abisinin ve Şeniz’in gerçek yüzünü görüyor.

Zalim İstanbul dizisinin 33.bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Agah Karaçay, Şeniz Karaçay’a ‘’çocuklarımın babası ben miyim?’’ diye soruyor. Bu sorunun üzerine Şeniz, tüm suçun Agah’ın abisinde olduğunu söyleyerek bir nevi itiraf ediyor. Bu olayların üzerine Şeniz’in yüksekten düştüğü görülüyor.

Dizinin izleyicileri Şeniz’in ölmeyeceğini ufak bir yaralanma sonrası kendine geleceğini ve Ceren’den intikam alacağını düşünüyor. Ayrıca dizinin son bölümünde Nedim Ceren’i kovuyor. Dizinin ilerleyen bölümlerde neler olacağı merak edilirken bir sonraki yeni bölüm 2 Mart Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında…