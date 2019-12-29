Zalim İstanbul yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz nisan ayında ilk bölümü ile Kanal D ekranlarına gelen Zalim İstanbul dizisinin senaristliğini Sırma Yanık üstlenirken, yönetmenliğini ise geçtiğimiz yıllarda Paramparça dizisinin de yönetmenliğini üstlenen Cevdet Mercan üstelenmişti. Avşar film imzalı dizinin başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas gibi ünlü isimler paylaşmakta.

Zalim İstanbul yayınlanan 24. bölümü ile izleyicilerine heyecanlı dakikalar sunmuştu. Bu heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler 25. Bölümü heyecanla beklemeye başladı.

Zalim İstanbul 25. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Zalim İstanbul Yılbaşı arası ne zaman?

Televizyon kanaları yılbaşı akşamı daha çok yarışma ve eğlence programı yayınlamak istemektedir. Yılbaşı gecesi evde vakit geçirmek isteyen insanların yarışma ve eğlence programlarına daha çok yönelmesi sonucunda yayın politikalarını bu yönde geliştiren televizyon kanalları yapım şirketleriyle dizi sözleşmeleri imzalarken yılbaşı haftası için herhangi bir imza atmamaktadır. Bu nedenle Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul 30 Aralık Pazartesi günü yayınlanmayacak gibi görünüyor.

Sevilen dizi Zalim İstanbul’un Ocak ayının ilk iki haftasında yayınlaması beklenmiyor. 30 Aralık akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı kesin olmayan dizinin 6 Ocak ve 13 Ocak akşamları yayınlanmayacağı kesinleşti. Televizyon kanalları ve yapım şirketlerinin sözleşmelerini yenilediği yeni yılın ilk iki haftasında genellikle tüm dizler tatil edilir. Zalim İstanbul dizisi de tatile girecek olan diziler arasında. Bu süreçte bazı diziler yeni bölümlerinin çekimlerini tamamlarken bazı diziler oyuncuları ve çekim ekipleri için dinleme zamanı olarak değerlendirir. Zalim İstanbul dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde yeni fragman yayınlanırsa sorunun cevabını öğrenmiş olacağız.

Zalim İstanbul ne zaman final olacak?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Zalim İstanbul için henüz final söz konusu değil. Sürükleyici hikayesi ile izleyicileri ekrana kilitleyen Zalim İstanbul’da Nedim, yaşadığı her şeyin sorumlusu olan Şeniz ve Cenk'e karşı savaşını şiddetlendirmeye başlıyor. Bu yolda Cemre'ye olan aşkını bile bir tarafa koyan Nedim, Cemre’ye karşı sert tavrını korumaya devam ediyor. Bu sırada Cenk, Cemre ve Nedim arasında gelişebilecek bir aşkın rahatsızlığını yaşıyor. Cenk’in Cemre'ye olan aşkı Nedim'e karşı bakış açısında değişikliklere neden oluyor. Şirket hakları konusunda Nedim'in karşısına dikiliyor. Aralarındaki gergin durumu fark eden Agah Bey olayı düzeltmeye çalışsa da ikili arasındaki Cemre konusu çekilmiş silahları indirmeye yetmiyor. Şeniz, Nedim'in güçlenmesi karşısında savaşına gözden düşen Ceren'i tekrar sokuyor. Ceren ise, kaybettiklerini tekrar elde etme amacıyla bebeğinin ölümüne neden olan düşmanıyla yeniden iş birliği yapıyor.