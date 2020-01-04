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Zalim İstanbul yeni bölüm var mı? Zalim İstanbul 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul yayınlandığı günden beri büyük beğeni topladı. Dizi bu hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmamıştı. Bunun ardından dizinin sevenleri Zalim İstanbul yeni bölüm var mı, Zalim İstanbul 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sevilen dizi hakkında merak edilenler.

04 Ocak 2020 Cumartesi 02:21
Zalim İstanbul yeni bölüm var mı? Zalim İstanbul 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’nin sevilen dizisi Zalim İstanbul’da heyecan giderek artıyor. İzleyiciler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Nedim ve Ceren yeni bölümde neler yaşayacak.

Zalim İstanbul 6 Ocak 2020 var mı?

Ekranların en popüler dizisi Zalim İstanbul yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Nedim’in ayağa kalkmasıyla heyecan tekrar arttı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizide heyecan ve gerilim dolu bölümleriyle herkes tarafından beğeni toplamıştı. Dizi 2020 yılbaşı haftası nedeniyle tatil olmuştu. Televizyon kanalları yılbaşı haftasında yeni reklam anlaşmaları yaptığı için dizilere ara veriliyordu.

Ancak reklam anlaşmalarındaki gerileme nedeniyle dizilerin tatil süresi arttı. Bu nedenler Zalim İstanbul 6 Ocak Pazartesi günü de yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 13 Ocak günü yayınlanacak. Bunun yanı sıra dizide Nedim v Ceren aynı yatakta yakalanmıştı. Agah, bu duruma karşı büyük tepki göstermişti. Cemre ise olaylar karşısında büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ceren Nedim’in sahte evlilik yaptığını düşünmüştü ancak düşündüklerinin yanlış olduğunu anladı.

Nedim ise bu duruma karşı savunmasını kendisine tuzak kurulduğunu söyleyerek yapmıştı ancak kimse inanmadı. Tüm bu olayların ardından Cemre Cenk ile olan evliliğini sorgulamaya başladı. Cemre Nedim’e olan aşkını itiraf etti ancak karşılık alamamıştı. İstediği cevabı alamayan Cemre Cenk’le olan evliliğine devam etme kararı aldı. Nedim Cemre’nin bu hareketiyle tam anlamıyla yıkıldı.

Son Güncelleme: 04.01.2020 02:21
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