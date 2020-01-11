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Zaman Matinesi yeni bölüm konuğu kimdir? 11 Ocak TRT 1 Zaman Matinesi konuğu

TRT 1’in yeni programı Zaman Matinesi her hafta yepyeni konuklarıyla izleyiciyle buluşuyor. Zaman Matinesi yeni bölüm konuğu kimdir? 11 Ocak TRT 1 Zaman Matinesi konuğu açıklandı.

11 Ocak 2020 Cumartesi 14:48
Zaman Matinesi yeni bölüm konuğu kimdir? 11 Ocak TRT 1 Zaman Matinesi konuğu

TRT 1’in yepyeni programı Zaman Matinesi bu hafta yeni konuklarını açıkladı.

Hasan Kaçan’ın moderatörlüğünü yaptığı Zaman Matinesi programı yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Programda izleyiciler hem geçmişin esintilerini hem de günümüzün konularının değerlendirmesi yapılıyor. Programda Hasan Kaçan’a Merve Erdoğan eşlik ediyor.

Programın bu haftaki konuğu sanat müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen oldu.

Zaman Matinesi yeni bölümüyle yarın 00.15’te TRT 1 ekranlarında sizlerle birlikte olacak.

Son Güncelleme: 11.01.2020 14:48
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