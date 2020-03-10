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Zemheri dizisi final mi yapıyor? Show TV Zemheri dizisinden final kararı!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilk haftalarında oldukça yüksek reytingler elde eden Zemheri dizisi hakkında kötü gelişmeler yaşandığı ifade ediliyor. Dizinin izleyicileri “Zemheri dizisi bitiyor mu?” sorusunu sormaya başladılar. İşte Zemheri dizisi hakkındaki tüm detaylar…

10 Mart 2020 Salı 20:49
Zemheri dizisi final mi yapıyor? Show TV Zemheri dizisinden final kararı!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilk haftalarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Zemheri dizisi hakkında kötü gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı Zemheri dizisi Show TV ile ilk aşamada 13 bölümlük bir anlaşma yapmıştı. Ancak elde edilen bilgilere göre dizi, 13. Bölümün yayınlanması beklenmeden final yapacak.

Ortada 13 bölümlük bir anlaşma olmasına rağmen dizinin her bölüm ardından daha da düşen reytingleri karşısında kanal yönetimi çareyi erken final yapmakta buldu. 9. Bölüm çekimleri halen devam eden Zemheri dizisi 10. Bölümü ile yayın hayatını sonlandıracak. Zemheri dizisinin 10. Bölümü 18 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak.

Diğer yandan başrol oyuncusu Alperen Duymaz’ın da dizinin final yapması ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabı üzerinde bir paylaşım yapması da dizinin izleyicileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Son Güncelleme: 10.03.2020 20:49
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