Zemheri dizisi final mi yapıyor? Show TV Zemheri dizisinden final kararı!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilk haftalarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Zemheri dizisi hakkında kötü gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı Zemheri dizisi Show TV ile ilk aşamada 13 bölümlük bir anlaşma yapmıştı. Ancak elde edilen bilgilere göre dizi, 13. Bölümün yayınlanması beklenmeden final yapacak.
Diğer yandan başrol oyuncusu Alperen Duymaz’ın da dizinin final yapması ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabı üzerinde bir paylaşım yapması da dizinin izleyicileri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Son Güncelleme: 10.03.2020 20:49