Zemheri dizisi hangi gün yayınlanacak? Dizi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Show TV’nin yeni yılda ekranlara getireceği Zemheri dizisinin yayın günleri merak ediliyor. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ayça Ayçin Duran gibi isimlerin yer aldığı Zemheri adlı dizi Şubat ayında Show TV ekranlarında başlayacak.

Zemheri Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Zemheri dizisinin Şubat ayında başlaması bekleniyordu. Ancak Show TV yeni bir karar aldı ve dizilerin yeni yıl arası verdiği dönemde Zemheri dizisini başlatma kararı aldı. Show TV dizilerin yılbaşı arası verdiği dönemde Zemheri dizisini başlatarak reytinglerde üst sıralarda yer almak istiyor.

Zemheri dizisinin ilk bölümü 1 Ocak Çarşamba günü Show TV’de olacak. Zemheri dizisinde Firuze ve Ayaz’ın aşk hikayesi ekranlara taşınacak. Firuze’nin babası bir inşaat işçisidir ve bir çalışma sırasında hayatını kaybeder. Babasının hakkını aramaya çalışan Firuze, aşkının da yarım kalmasıyla bir anda şok olur.

Zemheri Dizisinin Tekrar Bölümleri Ne Zaman Yayınlanacak?

Zemheri dizisi 1 Ocak 2020 itibariyle yayın hayatına başlayacak. Zemheri dizisi diğer diziler 2 haftalık bir aradayken başlayacak. Dizinin yayın hayatına başlamasıyla 1 ay boyunca yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Çarşamba günü ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin ilerleyen günlerde tekrar bölümleri yayınlanacak. Zemheri dizisinin tekrar bölümlerinin:

- 1 Ocak 2020 Saat: 11:00

- 2 Ocak 2020 01:00

- 4 Ocak 2020

- 5 Ocak 2020

- 6 Ocak 2020 saat: 11:00’de ekranlarda olması bekleniyor.