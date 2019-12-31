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Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?

Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Zemheri dizisinin yayınlanan ilk fragmanı izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topladı. Dizi severler ise Zemheri dizisinin kaç bölüm süreceğini ve Zemheri dizisinin ne zaman final yapacağını araştırmaya başladı. Detayları sizler için derledik.

31 Aralık 2019 Salı 00:20
Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?

Bir Ay Yapım dizisi olan Zemheri’nin yönetmen koltuğunda Hilal Sarl oturuyor, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı dizinin başrolünde Başrollerinde Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Hazal Filiz Küçükköse ve Caner Cindoruk gibi ünlü isimler bulunuyor. Henüz 7 yaşlarındayken babalarını kaybeden ikiz kardeşlerin hayatlarını konu alıyor. Yıllar sonra birbirini bulan ikiz kardeşlerden biri kısa bir süre sonra öldürülüyor ve geride kalan kardeş ikizinin yerine geçiyor ve olay garip bir hikayeye dönüşüyor.

zemheri dizisi

Tüm bunların yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de Zemheri dizisinin ne kadar süreceği ile alakalı. Öğrenilen ilk bilgilere göre Zemheri dizisinin öncelikli olarak ilk 6 bölümü çekilecek. Dizinin diğer bölümlerinin çekilip çekilmeyeceğine ise gelen reyting sonuçları karar verecek. Dizinin reytingleri 6. Bölüme kadar istenilen oranlarda gelirse dizi 20 bölüm ile sezon finaline gidecek. Bu sezonu 20 bölüm ile tamamlamayı planlayan dizi ekibi 2.sezon için ise 1.sezonun toplam reyting oranlarına bakacak. 1 sezonun reyting oranları istenildiği gibi gelir ve izleyici ile sağlıklı bir iletişim kurulursa Zemheri dizisi bir sonraki sezonda da izleyici ile buluşacak.

Zemheri Dizisi Kaçıncı Bölümde Bitecek?

Zemheri dizisinin kesin olarak kaçıncı bölüm de final ya da sezon finali yapacağı belli değil. Gelen bilgilere göre Zemheri dizisinin kaderini reyting sonuçları belirleyecek diyebiliriz. Yayın hayatına Show TV ekranlarında başlayacak olan dizinin yayınlanmadan önce ilk 6 bölümünün çekilmiş olacağı ve diğer bölümlerin kaderini ise 6.bölüme kadar gelen reyting oranları belirleyecektir. Reyting oranlarının istenilen düzeyde gelmesi durumunda dizi 2020 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek ve diğer diziler ile birlikte sezon finali yapacak. Dizinin erken final yapmaması durumunda dizi 2020 Eylül ayında 2. Sezonu ile izleyicisiyle buluşacak. 2.sezonunda da Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin izleyici tarafından beğenilip beğenilmeyeceği ise büyük bir merak konusu. 

Zemheri Dizisi Erken Final Yapar mı?

zemheri dizisi

Yayınlanan fragmanı ile dikkat çekmeyi başaran Zemheri dizisi, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosu ile izleyicileri heyecanlandırmayı başardı. Sıradan olmayan ve sürükleyici bir senaryoya sahip olan Zemheri’nin oyuncu kadrosu da Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Ayça Ayşin Turan gibi ünlü ve başarılı oyuncular yer almakta. Yayınlanan fragmanlarından anlaşıldığı kadarıyla güçlü bir senaryoya sahip olan dizi ve kendini kanıtlamış oyuncuları ile güzel ve yüksek reyting oranları vadediyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından da birçok paylaşıma konu olan dizi büyük bir heyecan ile bekleniyor. 

Zemheri Dizisi Final mi Yapacak Sezon Finali mi?

Yayınlanan ilk fragmanı ile büyük bir beğeni toplayan ve heyecan uyandıran Zemheri dizisi hem güçlü bir senaryoya hem de kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Yayınlanmadan sosyal medya platformlarında konuşulmaya başlanan dizinin erken final yapması beklenmiyor. Bizlere kaliteli bir dizi keyfi vadeden dizinin Mayıs ayında sezon finali yapması ve Eylül ayında ise 2.sezona başlaması bekleniyor. İlk 6 bölümü dizinin devam edip etmeyeceği açısından önemli bir kriter olarak belirlenmiştir. Reyting oranlarının istenilen düzeyde gelmesi sonucunda Zemheri dizisi sezon finali yapıp 2.sezon için çalışmalarına devam edecek. Son dönemde bazı dizilerde yaşanan ilk bölümlerde yüksek reytingler sonrası düşüşün Zemheri dizisinde de yaşanmaması için dizinin senaristinin olağanüstü bir çaba harcadığı da konuşulanlar arasında bulunuyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin yayında kalıp kalmayacağını da yine Show TV yönetimi belirleyecek. Yüksek gelen reytingler sonucunda Zemheri dizisinin uzun süre ekranlarda kalacağını söyleyebiliriz. 

Zemheri Ne Zaman Final Yapacak Sona Erecek?

Zemheri dizisinin ne zaman final yapacağı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Dizinin final yapıp yapmayacağını ise reyting oranları belirleyecek. Yayınlanan fragmanı ile dizi severlerin dikkatini çekmeyi başaran dizi güçlü senaryosu ve başarılı oyuncuları ile uzun süre ekranlarda kalacağını söyleyebiliriz. Türk halkını dizinin içine çekecek motifler kullanılan Zemheri’nin izleyici tarafından sevileceği düşünülüyor. İzleyicilere büyük bir rolün düştüğü dizinin kaderini reyting oranları belirleyecek. Dizinin yayında kalıp kalmayacağına ise Show TV yönetimi karar verecek.

Son Güncelleme: 31.12.2019 00:58
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