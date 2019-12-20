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Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Zemheri 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri dizisi konusu ve oyuncuları

Show TV ekranlarında 2020 senesinde izleyicilerin beğenisini sunulacak olan Zemheri dizisi hakkında araştırmalar başladı. İzleyiciler “Zemheri dizisi ne zaman başlıyor?” sorusunu internet üzerinde soruyorlar. Son olarak beklenen Zemheri dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Zemheri dizisi konusu ve oyuncuları hakkındaki detaylı bilgiler…

20 Aralık 2019 Cuma 21:08
Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Zemheri 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri dizisi konusu ve oyuncuları

2020 senesinde Show TV ekranlarında izleyicileri ile buluşacak olan Zemheri dizisi hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Ay Yapım tarafından ortaya konacak olan Zemheri dizisi Türk dizi tarihinin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden bazılarında imzası bulunan yönetmen Hilal Saral tarafından yönetilecek. Dizinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılırken oyuncu kadrosuna bakıldığında da Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz gibi iki önemli ismin yer aldığı görülüyor. Ayrıca dizide Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

Dizinin yayınlanan tanıtım fragmanında ikilinin yağmur altında romantik bir şekilde dans etmeleri izleyen herkesin etkilenmesine neden oldu. Fragmanda 1970 senelerinin beğenilen şarkılarından biri olan ve Zaliha tarafından seslendirilen Beklenmeyen Misafir’in çalınması, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Heyecanla beklenen Zemheri dizisi Show TV ekranlarında 2020 senesinin ilk günlerinde izleyicileri ile buluşacak.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:08
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