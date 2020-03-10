Zemheri dizisinden üzen gelişme

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse'nin yer aldığı dizi nitelikli bir yapım olarak dikkatleri çekmişti. Ancak diziye izleyici ilgisi az oldu. Son dönemlerde tutunamayan diziler kervanına Zemheri de katldı. Her ne kadar beklentiler yüksek olsa da dizi yeterli izleyici kitlesine ulaşamayınca Show tv dizinin fişini çekti.

Reyting kurbanı olan dizinin yayıncısı üzücü haberi verdi. bir süredir reytingleri düşük olan dizi 13 bölümlük anlaşması bitince final yapacak.