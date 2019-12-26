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Zemheri dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV ekranlarında yayınlanması için gün sayılan Zemheri dizisi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Uzun zamandır izleyiciler tarafından merakla beklenen Zemheri dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Zemheri dizisi ilk bölüm fragmanı hakkındaki ayrıntılar…

26 Aralık 2019 Perşembe 23:59
Zemheri dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV ekranlarında yayınlanması için hazırlıkların devam ettiği Zemheri dizisi hakkında izleyiciler meraklı bekleyişlerini sürdürüyorlar. Hilal Saral tarafından yönetilecek olan ve Sema Ergenekon tarafından senaryosu yazılacak olan Zemheri dizisi Ay Yapım işçiliği ile çok yakında Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

Oyuncu kadrosuna bakıldığında Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi deneyimli isimlerin yer aldığı Zemheri dizisinin yayınlanmasına çok az bir zaman kala dizinin ilk bölüm fragmanı da izleyiciler ile paylaşıldı.

İzleyiciler dizinin ilk bölümü için yayınlanan tanıtım fragmanına büyük ilgi gösterdiler. İşte yakında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Zemheri dizisinin ilk bölüm tanıtım fragmanı…

Son Güncelleme: 26.12.2019 23:59
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