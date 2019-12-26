Zemheri dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV ekranlarında yayınlanması için hazırlıkların devam ettiği Zemheri dizisi hakkında izleyiciler meraklı bekleyişlerini sürdürüyorlar. Hilal Saral tarafından yönetilecek olan ve Sema Ergenekon tarafından senaryosu yazılacak olan Zemheri dizisi Ay Yapım işçiliği ile çok yakında Show TV ekranlarındaki yerini alacak.
İzleyiciler dizinin ilk bölümü için yayınlanan tanıtım fragmanına büyük ilgi gösterdiler. İşte yakında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Zemheri dizisinin ilk bölüm tanıtım fragmanı…
Son Güncelleme: 26.12.2019 23:59