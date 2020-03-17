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Zemheri final neler olacak? Dizi nasıl bitiyor? Zemheri final fragmanı yayınlandı!

İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen ve final bölümünün yayınlanması beklenen Zemheri dizisinin son bölümünde ne gibi gelişmelerin yaşanacağı merak ediliyor. Peki Zemheri dizisinin final bölümünde neler olacak? Dizi nasıl bitiyor? Merakla beklenen Zemheri dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı! İşte bölüme ilişkin ayrıntılar…

17 Mart 2020 Salı 11:32
Zemheri final neler olacak? Dizi nasıl bitiyor? Zemheri final fragmanı yayınlandı!

Show TV ekranlarında bir süredir yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Zemheri dizisi geçtiğimiz günlerde final yapma kararı almıştı. Dizinin final yapma kararı alması sonrasında izleyiciler son bölümde nasıl gelişmelerin yaşanacağını araştırmaya ve beklemeye başladılar.

Başrol oyuncularına bakıldığında Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Alperen Duymaz’ın yer aldığı Zemheri dizisi 10. Bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek. Show TV ekranlarında çok da uzun süre tutunamayan Zemheri dizisinin final bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor.

Zemheri Dizisi Final Bölümünde Neler Olacak?

Zemheri dizisinin final bölümü için yayınlanan tanıtım fragmanına bakıldığında Ertan ile evlenmek durumunda kalan Firuze’nin Ayaz ile evleneceği görüldü. Berrak’ın sinirleri son derece bozulacak ve Ertan ise intikam içi ant içecek. Ancak Ertan’ın tüm çabaları Ayaz ile Firuze’nin birlikteliğine karşı koyamayacak.

 

Son Güncelleme: 17.03.2020 23:55
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