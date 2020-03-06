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Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı ve haftanın kazananı kim oldu sorularının yanıtı belli oldu. İşte Zuhal Topal'la Sofrada 2-6 Mart haftasında kazanan yarışmacı.

06 Mart 2020 Cuma 13:48
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışması 2 Mart 2020 Pazartesi günü yeni bölümüyle televizyon ekranlarına taşınacak. Hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan yarışma programı her hafta 5 yeni yarışmacıyla milyonları ekran başına kilitliyor. Fox TV ekranlarının sevilen yarışması yapılan puanlamaların sonucunda birinci olacak isimler merak ediliyordu.

Didem Katar ve Zekiye Katar’ın yarıştığı Zuhal Topal’la Sofrada yarışması yarışmacıları olduğu kadar izleyicileri de heyecanlandırıyor. Yarışmada haftanın ilk gününde yarışacağı için büyük bir heyecan yaşayan Didem Hanım, aynı zamanda da haftanın kazanan ismi olacağını iddia ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada oluşan toplam puanlar ve 6 Mart kim elendi? Kim birinci oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 2 Mart Pazartesi günü Didem Hanım’a;

Nezaket Hanım 3 puan

Ayşe Hanım: 5 puan

Halide Hanım: 4 puan

Aysun Hanım: 4 puan verdi.

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında Kübra Kaynak’a;

Ayşe Hanım 3 puan

Halide hanım 3 puan

Aysun Hanım 3 puan

Zekiye Hanım 3 puan verdi.

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında Özlem Hanım’a;

Zekiye Hanım 5 puan

Ayşe Hanım: 6 puan

Aysun Hanım: 6 puan

Nezaket Hanım: 6 puan verdi.

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında Seda’ya;

Zekiye 4,

Nezaket 4,

Halide 5,

Ayşe 5 puan verdi.

Zuhal Topal’la Sofrada 6 Mart Cuma kim elendi? Kim kazandı?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 2-6 Mart haftasında yapılan puanlamaların sonucunda haftanın kazananı olan yarışmacı açıklanır açıklanmaz sitemize eklenecektir.

Son Güncelleme: 06.03.2020 13:48
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