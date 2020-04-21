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Zuhal topal’la sofrada programı nerede çekiliyor? Zuhal Topal seti nerededir?

Fox Tv ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Sofrada programı nerede çekiliyor? Salgın sonrası çekimleri durdurmayan ancak ciddi önlemler alan Zuhal Topal seti nerededir? izleyici tarafından merak edilen konu oldu. Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programı bir villada çekimlere başladı.

21 Nisan 2020 Salı 18:29
Zuhal topal’la sofrada programı nerede çekiliyor? Zuhal Topal seti nerededir?

Fox TV Zuhal Topal’la Sofrada Programı Nerede Çekiliyor?

Fox Tv ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal’la Sofrada programının nerede çekildiği merak konusu oldu. Korona virüs salgını sonrası birçok program çekimlerini durdurdu ancak Zuhal Topal’la Sofrada yarışması yeni bölüm çekmeye ve yayınlamaya devam ediyor. Programın hangi ilde ve ilçede devam ettiği araştırılıyor.

Tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgını ile ülkemizde mücadele etmektedir. Bu salgın için önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan önlemler arasında dizilerin ve programların çekimlerinin durdurulması da yer almaktadır. Birçok sevilen dizi çekimlere ara verdi. Zuhal Topal’la Sofrada yarışma programı ise önlem alarak çekimlere devam etmektedir.

Zuhal Topal’la Sofrada programında format değiştirildi ve virüs için önlemler alındı. Artık Zuhal Topal ev sahibi oldu ve yarışmacıları tek tek misafir olarak ağırlamaya başladı. Sıkı takip edilen yarılma programında artık tek bir evden çekim yapılmaktadır. Programın nerede çekildiği ve çekilen yere nasıl gidileceği merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı Nerede Çekiliyor?

Artık yarışmacıların evine gidilmemektedir. Ev tutuldu ve çekimler sadece o evde gerçekleşmeye başladı. İstanbul’da tutulan eve yarışmacılar misafir olarak gelmekte ve yarışmaktadır. Zuhal Topal, korona virüs nedeniyle bu şekilde programa devam edileceğini önceki programlarda açıklamıştı. Evlerde çekim yapılmayacak. Bir evde çekim olacak ve yarışmacılar o eve gelecek. Daha önce bir apartman tutulmuştu ve çekim orada gerçekleşiyordu. Bu hafta çekimler bir villa da olacak.

Zuhal Topal’ın evine çok yakın bir yerde villa kiralandı ve sunucu programı orda çekmeye devam ediyor. İstanbul’da olan bu eve yarışmacılar tedbirler nedeniyle geçici olarak il dışından gelememektedir. İl içerisinde yaşayan yarışmacılar kiralanan bu villada yarışacak.

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Son Güncelleme: 21.04.2020 18:29
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