Zuhal Topal'la Sofrada programının yayından kaldırılacak mı? Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

TV8 patronu Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce format hırsızlığı suçlamasıyla Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının durdurulması için dava açmıştı. FOX TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programının ‘’Yemekteyiz’’ yarışmasından çalıntı olduğunu öne süren Ilıcalı, FOX TV ve Dual Film Yapım Şirketi’ni mahkemeye verdi.

Program yayınının durdurulmasını talep etti

Ilıcalı’nın açmış olduğu davada ‘’Zuhal Topal’la Sofrada’’ programın yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması talep edildi. FOX TV ise kendi programlarının yurtdışında yayın hayatına devam eden ‘’Momsters’’ isimli programın formatından uyarlandığını öne sürdü. FOX TV avukatı, TV8 öncesinde ‘’Yemekteyiz’’ isimli programın formatının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmasına karşın bu talep olumlu yanıt bulmamıştı.

Mahkeme iki programın benzerliğinin bulunup bulunmadığının incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti. Ilıcalı ise vermiş olduğu dilekçede iki yarışma arasındaki tek farın sunucu olduğuna yer verdi.