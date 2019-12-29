İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Zuhal Topal'la Sofrada programının yayından kaldırılacak mı? Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

Acun Ilıcalı'nın Yemekteyiz yarışmasına benzediği gerekçesiyle suçlamalarda bulunduğu Zuhal Topal'la Sofrada programı yayından kaldırılacak mı sorusuna ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı ve iki yarışma arasındaki tek farkın sunucu olduğunu belirtti.

29 Aralık 2019 Pazar 14:43
Zuhal Topal'la Sofrada programının yayından kaldırılacak mı? Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

TV8 patronu Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce format hırsızlığı suçlamasıyla Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının durdurulması için dava açmıştı. FOX TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programının ‘’Yemekteyiz’’ yarışmasından çalıntı olduğunu öne süren Ilıcalı, FOX TV ve Dual Film Yapım Şirketi’ni mahkemeye verdi.

Program yayınının durdurulmasını talep etti

Ilıcalı’nın açmış olduğu davada ‘’Zuhal Topal’la Sofrada’’ programın yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması talep edildi. FOX TV ise kendi programlarının yurtdışında yayın hayatına devam eden ‘’Momsters’’ isimli programın formatından uyarlandığını öne sürdü. FOX TV avukatı, TV8 öncesinde ‘’Yemekteyiz’’ isimli programın formatının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmasına karşın bu talep olumlu yanıt bulmamıştı.

Mahkeme iki programın benzerliğinin bulunup bulunmadığının incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti. Ilıcalı ise vermiş olduğu dilekçede iki yarışma arasındaki tek farın sunucu olduğuna yer verdi.

Son Güncelleme: 29.12.2019 14:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GORBİ dizisinden final haberi geldi
GORBİ dizisinden final haberi geldi
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Fibabanka EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
Kanalların yayın akışları 24 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Evde organik sabun yapımı ile para kazanma yöntemi
2020 TYT YKS sınavlarına kaç gün kaldı?
Sefirin Kızı dizisi konusu ne, dizi nerede çekiliyor?
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları
Akbank Iphone modellerine için sıfır faizli cep telefonu kredisi kampanyası
Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir?
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Yerli otomobilin adı ne olacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak?
Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.