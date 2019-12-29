Zuhal Topal'la Sofrada programının yayından kaldırılacak mı? Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

TV8 patronu Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce format hırsızlığı suçlamasıyla Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının durdurulması için dava açmıştı. FOX TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programının ‘’Yemekteyiz’’ yarışmasından çalıntı olduğunu öne süren Ilıcalı, FOX TV ve Dual Film Yapım Şirketi’ni mahkemeye verdi.
Program yayınının durdurulmasını talep etti
Mahkeme iki programın benzerliğinin bulunup bulunmadığının incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti. Ilıcalı ise vermiş olduğu dilekçede iki yarışma arasındaki tek farın sunucu olduğuna yer verdi.
Son Güncelleme: 29.12.2019 14:43