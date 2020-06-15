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Zuhal Topal'la Sofrada yarışması yayınlanacak mı? Zuhal Topal'la Sofrada yayın akışında neden yok?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışması Fox TV’nin 15 Haziran yayın akışında yer almıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın yayın akışında yer almaması merak konusu oldu. İzleyiciler Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının yayınlanıp yayınlanmayacağın araştırmaya başladı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 17:40
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması yayınlanacak mı? Zuhal Topal'la Sofrada yayın akışında neden yok?
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Fox TV ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada 15 Haziran yayın akışında yer almıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışma programının yayın akışında olmaması akılları karıştırdı. İzleyiciler yarışmanın neden akışta olmadığını araştırmaya başladı.


Hafta içi her gün yayınlanan programda gelinler kaynanalara yemeklerini sunarak puan toplamaya çalışıyor. Yarışmada hafta birincisi 15 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada neden yok?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının yayın akışında olmamasının nedeni yarışmanın sezon finali yapmasıdır.

Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölüm ne zaman?

Yarışmanın yeni sezon yayın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 15.06.2020 17:40
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