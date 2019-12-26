Zümrüdü Anka Serhat kimdir? Gerçek adı nedir? Alp Navruz rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Pastel Film imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanan Zümrüdü Anka dizisinde Serhat’ın aşkı ekranlara gelecek. 2020’de Fox TV’de yayın hayatına başlayacak Zümrüdü Ankda dizisi yayın hayatına başlayacak. Zorlu mücadelelere karşın her şeye karşın ayakta durmayı başaran bir aşkı anlatacak Zümrüdü Anka dizisi Serhat dizisinin ana karakteri olacak.
Zümrüdü Anka Alp Navruz kimdir?
Navruz daha önce Arkadaşlar İyidir, Aşk Laftan Anlamaz, Fazilet Hanım ve Kızları ve Elimi Bırakma dizilerinde rol almıştır. Genç yetenek şimdilerde Zümrüdü Anka dizisinde rol alıyor.
Son Güncelleme: 26.12.2019 09:42