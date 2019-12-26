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Zümrüdü Anka Serhat kimdir? Gerçek adı nedir? Alp Navruz rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasına giriş yapmaya hazırlanan dizileri araştıran pek çok kişi Zümrüdü Anka Serhat kimdir ve gerçek adı nedir sorularının yanıtını da araştırmaya koyuldu. İşte genç yetenek Alp Navruz rol aldığı yapımlar ve biyografisi.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:42
Zümrüdü Anka Serhat kimdir? Gerçek adı nedir? Alp Navruz rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Pastel Film imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanan Zümrüdü Anka dizisinde Serhat’ın aşkı ekranlara gelecek. 2020’de Fox TV’de yayın hayatına başlayacak Zümrüdü Ankda dizisi yayın hayatına başlayacak. Zorlu mücadelelere karşın her şeye karşın ayakta durmayı başaran bir aşkı anlatacak Zümrüdü Anka dizisi Serhat dizisinin ana karakteri olacak.

Zümrüdü Anka Alp Navruz kimdir?

Alp Navruz, Zümrüdü Anka dizisinde Serhat karakterine hayat verecek. TRT 1 ekranlarında Elimi Bırakma dizisinde rol alan Alp Navruz, 2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sergilediği performanslarla Fazilet Hanım ve Kızları dizisinden sonra Elimi Bırakma dizisinde rol alan Alp Navruz, Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur.

Navruz daha önce Arkadaşlar İyidir, Aşk Laftan Anlamaz, Fazilet Hanım ve Kızları ve Elimi Bırakma dizilerinde rol almıştır. Genç yetenek şimdilerde Zümrüdü Anka dizisinde rol alıyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:42
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