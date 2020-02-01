Zümrüdü Anka Serhat kimdir? Gerçek adı nedir? Alp Navruz rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi izleyici tarafından merak ediliyor. Dizinin başrollerinde yer alan isimler ve dizinin konusu büyük ilgi gördü. 25 Ocak Cumartesi yayınlanmaya başlayacak olan dizinin karakterleri dikkatleri çekti.

Zümrüdü Anka Dizisi Serhat Karakteri Kimdir?

Alp Navruz Kimdir?

Demirkan ailesinin büyük torunudur. Nevşehir’in en zengin ailelerindendir. Küçük yaşta babasını kaybetmiş ve amcası olan Adil Demirkan tarafından büyütülmüştür. Öksüz ve yetim olmanın acısını içerisinde yaşayan bu genç adam yetiştirilme tarzı nedeniyle hiddetli biri olmuştur. Çalışkan, azimli ve hırslı olan Serhat, mühendis olmuş ve askere gitmiştir. Suriye’de şehit olduğu haberi gelmiş ve bu olay herkesin hayatını değiştirmiştir. Serhat karakterine oyuncu Alp Navruz hayat vermektedir.

1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Alp Navruz modellik yapmaktadır ve oyunculuk eğitimi alarak ilk kez bir sinema filminde seyircinin karşısına çıkmıştır. Ceberrut sinema filmiyle oyunculuğa adım atan Ali Navruz bu filmden sonra Arkadaşlar İyidiz dizisinde oynamıştır. Şimdi ise Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Zümrüdü Anka dizisinde Serhat karakterine hayat verecek.