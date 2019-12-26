Zümrüdü Anka Zümrüt Kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yılmaz hakkında bilgiler

Zümrüdü Anka adlı dizi yakında FOX TV ekranlarında başlayacak. Dizide Ceren Yılmaz Zümrüt karakterini canlandıracak. Zümrüdü Anka dizisinin başrollerinde Ceren Yılmaz ve Alp Navruz yer alacak.

Çekimleri Kapadokya’da yapılan Zümdürü Anka dizisinde büyük engellere rağmen aşklarını yaşamaya çalışan Serhat ve Zümrüt’ün hikayesi anlatılacak.

Zümrüdü Anka Zümrüt Kimdir?

Ceren Yılmaz Kimdir?

Zümrüt genç, güzel ve temiz kalpli bir kızdır. Ayrıca fazlasıyla zeki ve inatçıdır. Zümrüt hayatında sadece bir kişiye aşık olmuştur. Bu kişi de çocuk yaşlardan beri aşık olduğu Serhat’tır. Fakat Zümrüt ile Serhat aşklarını bir türlü yaşayamamıştır. Ailelerinin birbirine düşman olması ikilinin bir araya gelmesini engellemiştir. Ancak Zümrüt ve Serhat bütün bu engellere rağmen aşklarını yeşertmeye çalışacaktır.

Ceren Yılmaz 1990 yılında dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini Alabora adlı dizide yaşayan güzel oyuncu, 2012 yılında katıldığı Miss Turkey’de derece elde edememişti.

Ceren Yılmaz asıl ününü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Deli Gönül adlı dizideki Şule karakteriyle kazanmıştır. Bu dizinin ardından yine TRT ekranlarında yayınlanan Filinta adlı dizide Hatice karakterini canlandırdı.

Ceren Yılmaz yakında FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Zümrüdü Anka dizisinde Zümrüt karakterini canlandıracak.