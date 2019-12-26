İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113329
ALTIN
287.168
DOLAR
5.9350
STERLİN
7.7162
EURO
6.5805

Zümrüdü Anka Zümrüt Kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yılmaz hakkında bilgiler

Yakında başlayacak olan Zümrüdü Anka dizisinde Zümrüt karakterinin kim olduğu ve gerçek adının ne olduğu merak ediliyor. Zümrüdü Anka dizisinde Zümrüt karakterini Ceren Yılmaz canlandıracak. İşte Ceren Yılmaz hakkında bilgiler…

26 Aralık 2019 Perşembe 09:39
Zümrüdü Anka Zümrüt Kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yılmaz hakkında bilgiler

Zümrüdü Anka adlı dizi yakında FOX TV ekranlarında başlayacak. Dizide Ceren Yılmaz Zümrüt karakterini canlandıracak. Zümrüdü Anka dizisinin başrollerinde Ceren Yılmaz ve Alp Navruz yer alacak.

Çekimleri Kapadokya’da yapılan Zümdürü Anka dizisinde büyük engellere rağmen aşklarını yaşamaya çalışan Serhat ve Zümrüt’ün hikayesi anlatılacak.

Zümrüdü Anka Zümrüt Kimdir?

Zümrüt genç, güzel ve temiz kalpli bir kızdır. Ayrıca fazlasıyla zeki ve inatçıdır. Zümrüt hayatında sadece bir kişiye aşık olmuştur. Bu kişi de çocuk yaşlardan beri aşık olduğu Serhat’tır. Fakat Zümrüt ile Serhat aşklarını bir türlü yaşayamamıştır. Ailelerinin birbirine düşman olması ikilinin bir araya gelmesini engellemiştir. Ancak Zümrüt ve Serhat bütün bu engellere rağmen aşklarını yeşertmeye çalışacaktır.

Ceren Yılmaz Kimdir?

Ceren Yılmaz 1990 yılında dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini Alabora adlı dizide yaşayan güzel oyuncu, 2012 yılında katıldığı Miss Turkey’de derece elde edememişti.

Ceren Yılmaz asıl ününü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Deli Gönül adlı dizideki Şule karakteriyle kazanmıştır. Bu dizinin ardından yine TRT ekranlarında yayınlanan Filinta adlı dizide Hatice karakterini canlandırdı.

Ceren Yılmaz yakında FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Zümrüdü Anka dizisinde Zümrüt karakterini canlandıracak.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Hadise MasterChef’de neden yoktu? Hadise'nin neden katılmadığı belli oldu!
Hadise MasterChef’de neden yoktu? Hadise'nin neden katılmadığı belli oldu!
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken yorum
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken yorum
Jet Sosyete'de Ata Demirer Rüzgarı
Jet Sosyete'de Ata Demirer Rüzgarı
Mucize Doktor'dan müjdeli haber
Mucize Doktor'dan müjdeli haber
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!

Popüler Haberler

ING Bank eft iptal işlemi nasıl yapılır?
Enes Batur'un yeni şarkısı Dolunay Post Malone'dan çalıntı mı? yine aynı söylentiler!
The Witcher 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon konusu ve yayın tarihi
Beyaz TV İz Bırakanlar dizisi oyuncuları ve Dizi konusu
2020 sigara ve alkol fiyatları ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam iddiaları doğru mu?
Çukur Cumali öldü mü, ölecek mi? Necip Memili Çukur'dan ayrılacak mı?
TRT 1 Türkan Hanım'ın Konağı dizisi yakında!
Zümrüdü Anka Serhat kimdir? Gerçek adı nedir? Alp Navruz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Çukur Mahsun geri döndü! Berkay Ateş Yamaç'ı kurtardı!
Zümrüdü Anka Zümrüt Kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yılmaz hakkında bilgiler
Muska nedir? Muska taşırken nelere dikkat edilmeli? Muska taşımak günah mı?
Ölüm yardımı almak için gerekli belgeler nelerdir? Cenaze yardım parası alma işlemleri
Kuruluş Osman Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? Kuruluş Osman Ertuğrul ne zaman gelecek? Engin Altan Düzyatan diziye gelecek mi?
Doğduğun Ev Kaderindir 2.tanıtım fragmanı yayınlandı
Beren Saat’in fotoğraf paylaşımında iç çamaşırı tartışması
15 tatil ne zaman başlayacak? Taktir teşekkür hesaplama ve 15 tatil tarihleri
Wikipedia Türkiye yasağı kalkacak mı? Görüşme tarihi ne zaman?
Beyaz Show yeni sezon hangi kanalda yayınlanacak?
Tutunamayanlar dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Dizi çekimleri başladı!
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar hangileri? En uygun bedelli kredisi veren bankalar
2020 MEB Yarıyıl Eş Durumu ve Sağlık mazeret tayini başvuru tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.