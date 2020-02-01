Zümrüdü Anka Zümrüt kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi izleyici tarafından merak ediliyor. Dizinin başrollerinde yer alan isimler ve dizinin konusu büyük ilgi gördü. 25 Ocak Cumartesi yayınlanmaya başlayacak olan dizinin başrol karakteri dikkatleri çekti.

Zümrüdü Anka Dizisi Zümrüt Kimdir?

Ceren Yılmaz Kimdir?

Zümrüt, 20 yaşlarının başında Kuloğlu ailesinin en büyük kızıdır. Annesi babası ve iki kardeşiyle yaşayan genç kız çalışkan, onurlu, vefalı ve oldukça iyi niyetli biridir. Tüm ailesine yardım etmeye çalışan Zümrüt, Demirkan ailesinin holdiginde çalışmaktadır ama bu çalışma ailenin geçimine yetmemektedir. Zümrüt’ün kalbini acıtan büyük bir sırrı vardır ve bu sırrın altında yaşamaya çalışmaktadır. Zümrüt karakterine hayat veren oyuncu Ceren Yılmaz’dır.

1990 yılında Samsun’da doğmuştur. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul’da yaşayan güzel oyuncu 2012 yılında Miss Turkey yarışmasında finale kalan isimler arasında yer almıştır. Dizi hayatına Filinta ile başlamış ve daha sonra Deli Gönül dizisinde de oynamıştır. 2020 yılında Zümrüdü Anka dizisinde Zümrüt karakterine hayat vermektedir.