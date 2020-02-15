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Zümrüdüanka Avukat Ejder kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Kaynak hakkında bilgiler

Cumartesi günleri yayınlanan Zümrüdüanka dizisindeki Avukat Ejder’i gören herkes çok şaşırdı. Zümrüdüanka dizisindeki Avukat Ejder bakın kim çıktı! İşte Avukat Ejder hakkındaki tüm ayrıntılar…

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:13
Zümrüdüanka Avukat Ejder kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Kaynak hakkında bilgiler

Cumartesi günleri yayınlanan Zümrüdü Anka dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Son olarak dizide Avukat Ejder olarak izlenecek olan oyuncunun kim olduğu öğrenildiğinde büyük şaşkınlık yaşandı.

Pastel Film tarafından ortaya konan ve Alp Navruz ile Ceren Yılmaz’ın başrol oyuncuları olduğu Zümrüdü Anka dizisinde Avukat Ejder karakteri dizide büyük ses getirdi.

Dizinin üçüncü bölümünde konuk oyuncu olarak dahil olan Avukat Ejder’in, en son Yasak Elma dizisinde Sabri karakteriyle izlenen Ahmet Kaynak tarafından canlandırıldığına tanıklık edildi.

Ahmet Kaynak Kimdir?

Ahmet Kaynak 1978 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Daha önceden pek çok yapım içerisinde yer alan Ahmet Kaynak’ın yer aldığı dizi ve filmler aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

  • Düşler (Murat) – 1991
  • Azad (Suat) – 2002
  • Hayalet (Kutay) – 2004
  • Müjgan Bey (Kadfim) – 2004
  • Düşler ve Gerçekler (Murat) – 2005
  • Kaybolan yıllar (Ender) – 2006
  • Cemile (Güney) – 2006
  • Kavak Yelleri (Erdal) – 2007
  • Şubat (Tolga) – 2012
  • Beş kardeş (taşkın) – 2015
  • Servet (Yaşar) – 2018
  • Yasak Elma (Sabri) – 2018
  • Zümrüdü Anka (Ejder) – 2020
Son Güncelleme: 15.02.2020 14:13
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