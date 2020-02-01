Zümrüdüanka Oya kimdir? Gerçek adı nedir? Sebahat Kumaş hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Zümrüdüanka dizisinin öne çıkan karakteri Oya ve Oya karakterine hayat veren oyuncu merak edilmeye başlandı.

Zümrüdüanka Oya kimdir?

Zümrüdüanka dizisinde Oya karakterine hayat veren isim Sabahat Kumaş’tır. Daha önce Karagül ve Kalbimdeki Deniz dizisiyle ismini duyurmayı başaran Kumaş, sergilediği performansla şimdilerde Zümrüdüanka dizisine transfer oldu. Dizinin senaryodaki önemli karakterlerinden olan Oya’ya hayat veren Kumaş, izleyicilerin en fazla merak ettiği isimler arasında bulunuyordu.

Sabahat Kumaş kimdir?

Çekimleri Kapadokya’da yapılan Zümrüdüanka dizişimde hayatını kardeşinin yaşamı için adayan Oya karakteri öne çıkıyor. Pastel Film yapımcılığında ekranlara taşınan ve yönetmenliğini Cemal Şan’ın üstlendiği diziyi Can Sinan kaleme almakta. Başrolünü; Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın üstlendiği Zümrüdüanka dizisinde başrol oyuncularına Ayten Uncuoğlu, Selim Bayraktar, Korkmaz Arslan ve Asiye Dinçsoy eşlik ediyor.

1989 yılında Aydın’da dünyaya gelen Sabahat Kumaş, Aydın’dan sonra İzmir’e yerleşmiş ve ailesiyle birlikte taşınmıştır. İzmir’de eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a taşınan Kumaş, lise ve üniversite öğrenimini de burada görmüştür. Üniversite yıllarında fotoğrafçılık ve oyunculuğa merak salan Kumaş, Ekol Drama Atölyesi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle kendini geliştirmiştir.

İlk kez Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculukla tanışan Kumaş ardından Adanalı dizisine transfer olmuş ve Bahar Dalları ile Türk Malı dizilerinde rol almıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde de rol aldıktan sonra çıkış yakalayacağı Karagül dizisinde kitleleri arkasına almayı başaran Kumaş, şimdilerde Zümrüdüanka dizisine transfer olmuştur.