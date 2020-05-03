Zümrüdüanka yeni sezonda yayınlanacak mı, 2 sezon ne zaman başlayacak?

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezon Cumartesi akşamları yayınlanarak izleyiciler tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Zümrüdüanka dizisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeniden yayınlanmaya devam edip etmeyeceği merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak Fox TV tarafından yapılan açıklama bünyesinde Zümrüdüanka dizisinin 2020-2021 sezonunda televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam edileceği duyuruldu. Buna bağlı olarak Zümrüdüanka dizisi Fox TV ekranlarında ikinci sezonu ile yayınlanacak.

Zümrüdüanka Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman?

Elde edilen bilgilere göre koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan dizinin çekimleri yaz aylarında devam edecek. Tüm yaz boyunca çekimleri sürecek olan dizinin yeni sezonun başlangıç dönemi olan Eylül ayında yeniden televizyon ekranlarında olması bekleniyor.

Zümrüdüanka Dizisi Reytingleri

Zümrüdüanka Dizisi Yeni Sezonda Yeni Oyuncular Var mı?

Fox TV’de yayınlanan Zümrüdüanka dizisinin reytinglerine bakıldığında ilk haftalarda düşük sıralarda yer aldığı görülse de sonradan izlenme oranının giderek arttığı ve hızlı bir yükseliş ile total reytingde 9-10 oranlarına ulaştığı görüldü. Dizinin ikinci sezonda da benzer bir performans sergilemesi bekleniyor.

Kapadokya bölgesinde çekilen dizinin oyuncu kadrosu halihazırda oldukça zengin. Ancak dizinin ilk sezonunda başarılı reytingler elde etmesi sonrasında ikinci sezonunda da önemli isimlerin oyuncu kadrosuna dahil olacağı tahmin edilenler arasında yer alıyor.

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