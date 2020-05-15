Akit TV'de pedofiliyi savunan öğretim görevlisi tepki çekti

Akit TV’de geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir programda çocuk istismarı konusu işlendi. Programın konuklarından öğretim görevlisi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in konuyla ilgili sözleri çok konuşuldu. Özgüven, pedofiliyi savunarak yaptığı konuşmasında 12-17 yaş arasında olan kız çocuklarının ilk çocuğu doğurabileceklerini söyledi.

Mutallip Kutluk Özgüven’in bu açıklamaları hakkında programın sunucusu Sabri Balaman tarafından konuğa uyarı geldi. Mutallip Kutluk Özgüven konuşmasında 13 yaşındaki bir insanın aklen ve fiziken belli bir noktaya geldiğini ifade etti. Özgüven konuşmasına şu şekilde devam etti:

“ Süpermen'i bilmem ama Süperkadın diye bir ırk var. En üstün nitelikli insan, 12-17 yaş arasındaki kızlar. Yani, çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan... Bu yaş, ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş.”

Mutallip Kutluk Özgüven’in bu konuşmasının ardından sunucu Sabri Balaman öğretim görevlisi Özgüven’i uyardı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 19:51