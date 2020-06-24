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Bolu Valisi uyardı! Kentte ki korona virüs vakası 3 kat arttı!

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaşanan normalleşme süreci sonrasında kentteki vaka sayılarında 3 kat artış olduğu konusunda uyardı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 19:44
Bolu Valisi uyardı! Kentte ki korona virüs vakası 3 kat arttı!
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Korona virüs ile mücadele süreci sonrasında başlayan yeni normale uyum sürecinde vaka sayılarında bazı illerde artış devam ediyor.

Bu kapsamda dünyayı esir altına alan korona virüs vakaları ile ilgili önlem çalışmalarının sıkı tedbirler ile devam ettiğini söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit , kentte yaşayan vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda duyarlı hale geldiğini ancak kısmende olsa maske yasağını delenlerin olduğunu söyledi.

Vali Ümit, Pazartesi ve Salı kentte yapılan denetimlerde toplam 86 vatandaşara maske takmadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesdildiğini vurguladı. Toplam yazılan idari para cezasının bu iki günde yaklaşık 85 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

BOLU'DA VAKA SAYISI 3 KAT ARTTI


Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaşanan pandemi sürecinde alınan önlemlere tam uyulmadığını vurgulayarak , Ülke genelinde pozitif korona vakalarının pik yaptığı dönemde bile şu an ki vaka sayısı kadar vakanın kentte olmadığını söyledi. Vaka sayılarında ki artışın 3 kat olduğunu söyledi ve virüsün zaman ilerledikçe kendini daha fazla hissettirdiğini sözlerine ekledi.

 

 

 


Son Güncelleme: 24.06.2020 19:44
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