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Dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkelerin? Türkiye güçlü ordu sırasında kaçıncı sırada?

Global Fire Power, dünyanın en güçlü ordularını açıkladı. Peki, dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkelerin ve Türkiye güçlü ordu sırasında kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları.

05 Mart 2020 Perşembe 00:36
Dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkelerin? Türkiye güçlü ordu sırasında kaçıncı sırada?

Global Fire Power dünyanın en güçlü ordularının listesini açıkladı. 137 ülkenin dahil olduğu rapora göre ilk sırada ABD, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise Çin yer alıyor.

2020 en güçlü ordular listesi

  1. ABD PwrIndx: 0.0606
  2. Rusya PwrIndx: 0.0681
  3. Çin PwrIndx: 0.0691
  4. Hindistan PwrIndx: 0.0953
  5. Japonya PwrIndx: 0.1501
  6. Kuzey Kore PwrIndx: 0.1509
  7. Fransa PwrIndx: 0.1702
  8. İngiltere PwrIndx: 0.1717
  9. Mısır PwrIndx: 0.1872
  10. Brezilya PwrIndx: 0.1988

  11. Türkiye PwrIndx: 0.2098

  12. Italya PwrIndx: 0.2111
  13. Almanya PwrIndx: 0.2186
  14. İran PwrIndx: 0.2191
  15. Pakistan PwrIndx: 0.2364
  16. Endonezya PwrIndx: 0.2544
  17. Suudi Arabistan PwrIndx: 0.3034
  18. İsrail PwrIndx: 0.3111
  19. Avusturalya PwrIndx: 0.3225
  20. İspanya PwrIndx: 0.3388
  21. Polonya PwrIndx: 0.3397
  22. Vietnam PwrIndx: 0.3559
  23. Tayland PwrIndx: 0.3571
  24. Kanada PwrIndx: 0.3712
  25. Güney Kore PwrIndx: 0.3718
  26. Tayvan PwrIndx: 0.4008
  27. Ukrayna PwrIndx: 0.4457
  28. Cezayir PwrIndx: 0.4659
  29. Güney Afrika PwrIndx: 0.4985
  30. İsviçre PwrIndx: 0.5259

Türkiye 11. sırada

Türkiye listede 11. sırada yer alırken, toplam popülasyonu 81 milyon. Askerli yeterlilik yaşında olan 1.4 milyon ve toplam askeri personel sayısı 735 bin olduğu belirtildi. Türkiye’nin 1055 hava gücü bulunurken, karada ise 2622 tank ve 877 zırhlı aracı bulunuyor.

Türk SİHA’ları nedir?

2000’li yılların başında Predator ve Repaer SİHA’larının Türkiye’ye satışı için ABD Kongresinden izin çıkmaması üzerine Türkiye, kendi SİHA’larını geliştirme hızını arttırdı. Şuan Türkiye’de kullanımda olan yerli SİHA’lar arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:36
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