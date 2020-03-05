Dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkelerin? Türkiye güçlü ordu sırasında kaçıncı sırada?

Global Fire Power dünyanın en güçlü ordularının listesini açıkladı. 137 ülkenin dahil olduğu rapora göre ilk sırada ABD, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise Çin yer alıyor.
2020 en güçlü ordular listesi
- ABD PwrIndx: 0.0606
- Rusya PwrIndx: 0.0681
- Çin PwrIndx: 0.0691
- Hindistan PwrIndx: 0.0953
- Japonya PwrIndx: 0.1501
- Kuzey Kore PwrIndx: 0.1509
- Fransa PwrIndx: 0.1702
- İngiltere PwrIndx: 0.1717
- Mısır PwrIndx: 0.1872
- Brezilya PwrIndx: 0.1988
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- Italya PwrIndx: 0.2111
- Almanya PwrIndx: 0.2186
- İran PwrIndx: 0.2191
- Pakistan PwrIndx: 0.2364
- Endonezya PwrIndx: 0.2544
- Suudi Arabistan PwrIndx: 0.3034
- İsrail PwrIndx: 0.3111
- Avusturalya PwrIndx: 0.3225
- İspanya PwrIndx: 0.3388
- Polonya PwrIndx: 0.3397
- Vietnam PwrIndx: 0.3559
- Tayland PwrIndx: 0.3571
- Kanada PwrIndx: 0.3712
- Güney Kore PwrIndx: 0.3718
- Tayvan PwrIndx: 0.4008
- Ukrayna PwrIndx: 0.4457
- Cezayir PwrIndx: 0.4659
- Güney Afrika PwrIndx: 0.4985
- İsviçre PwrIndx: 0.5259
Türkiye 11. sırada
Türkiye listede 11. sırada yer alırken, toplam popülasyonu 81 milyon. Askerli yeterlilik yaşında olan 1.4 milyon ve toplam askeri personel sayısı 735 bin olduğu belirtildi. Türkiye’nin 1055 hava gücü bulunurken, karada ise 2622 tank ve 877 zırhlı aracı bulunuyor.
Türk SİHA’ları nedir?
2000’li yılların başında Predator ve Repaer SİHA’larının Türkiye’ye satışı için ABD Kongresinden izin çıkmaması üzerine Türkiye, kendi SİHA’larını geliştirme hızını arttırdı. Şuan Türkiye’de kullanımda olan yerli SİHA’lar arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor.