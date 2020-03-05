Dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkelerin? Türkiye güçlü ordu sırasında kaçıncı sırada?

Global Fire Power dünyanın en güçlü ordularının listesini açıkladı. 137 ülkenin dahil olduğu rapora göre ilk sırada ABD, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise Çin yer alıyor.

2020 en güçlü ordular listesi

ABD PwrIndx: 0.0606 Rusya PwrIndx: 0.0681 Çin PwrIndx: 0.0691 Hindistan PwrIndx: 0.0953 Japonya PwrIndx: 0.1501 Kuzey Kore PwrIndx: 0.1509 Fransa PwrIndx: 0.1702 İngiltere PwrIndx: 0.1717 Mısır PwrIndx: 0.1872 Brezilya PwrIndx: 0.1988 Türkiye PwrIndx: 0.2098 Italya PwrIndx: 0.2111 Almanya PwrIndx: 0.2186 İran PwrIndx: 0.2191 Pakistan PwrIndx: 0.2364 Endonezya PwrIndx: 0.2544 Suudi Arabistan PwrIndx: 0.3034 İsrail PwrIndx: 0.3111 Avusturalya PwrIndx: 0.3225 İspanya PwrIndx: 0.3388 Polonya PwrIndx: 0.3397 Vietnam PwrIndx: 0.3559 Tayland PwrIndx: 0.3571 Kanada PwrIndx: 0.3712 Güney Kore PwrIndx: 0.3718 Tayvan PwrIndx: 0.4008 Ukrayna PwrIndx: 0.4457 Cezayir PwrIndx: 0.4659 Güney Afrika PwrIndx: 0.4985 İsviçre PwrIndx: 0.5259

Türkiye 11. sırada

Türkiye listede 11. sırada yer alırken, toplam popülasyonu 81 milyon. Askerli yeterlilik yaşında olan 1.4 milyon ve toplam askeri personel sayısı 735 bin olduğu belirtildi. Türkiye’nin 1055 hava gücü bulunurken, karada ise 2622 tank ve 877 zırhlı aracı bulunuyor.

Türk SİHA’ları nedir?

2000’li yılların başında Predator ve Repaer SİHA’larının Türkiye’ye satışı için ABD Kongresinden izin çıkmaması üzerine Türkiye, kendi SİHA’larını geliştirme hızını arttırdı. Şuan Türkiye’de kullanımda olan yerli SİHA’lar arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor.