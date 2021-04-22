Hakkari’de yaşayan iki kardeş topladıkları hurda malzemelerden elektrikli araç yaptı

Yüksekova’nın İpekyolu Caddesinde demir doğrama üzerine çalışan Musa ve Yusuf Yılmaz kardeşler çöplerden hurda malzemeleri topluyor. İki kardeş topladıkları hurda malzemelerle ikisinin de yıllarca üzerinde çalıştığı ve hayalleri olan elektrikli aracı yapmayı başardı.
İş için birçok yere gittiklerini ve her yolcukta 50-60 TL masrafları olduğunu söyleyen kardeşler, yaptıkları bu araç sayesinde bu masraftan kurtulduklarını söylüyor. Yılmaz kardeşler, yetkililerin destek vermesi halinde çok daha iyi ve ileri düzey araçlarda yapabileceklerini sözlerine ekliyor.
Son Güncelleme: 22.04.2021 15:26