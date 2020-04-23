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İdil Biret Asya Ve Avrupa kıtasının birleştiği noktada piyano çaldı

Dünyaca ünlü piyanist idil Biret, bugün akşam saatlerinde, Cumhurbaşkanlığı 7 Tepeden 7 kıtaya Sevgi konserlerinin çekimleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün üzerinde tarihi bir konsere imza attı.

23 Nisan 2020 Perşembe 21:20
İdil Biret Asya Ve Avrupa kıtasının birleştiği noktada piyano çaldı

23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel bir günde, Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği noktada, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe bürünen  istanbul'u piyano sesiyle coşturan İdil Biret, aynı zamanda bir ilke imza atmış oldu.  

İdil Biret Asya Ve Avrupa kıtasının birleştiği noktada piyano çaldı

Cumhurbaşkanılığı'nın düzenlediği '7 Tepeden 7 Kıtaya Sevgi Konserleri',  Ayasofya Müzesi, Kız Kulesi, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Dolmabahçe Sarayı'nın da bulunduğu İstanbul'un 7 farklı simge mekanlarında yapıldı. Birçok sanatçının katıldığı konserler kapsamında klasik Türk müziği ve klasik Batı müziğinden eserler sunulurken, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş¸-ı Veli, Pir Sultan Abdal'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da paylaşıldı. 
Aktiviteye katılan diğer isimler ise şöyle: Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın. Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı. Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt. Dolmabahçe Sarayı'nda tamburi Özer Özel ve kemence sanatçısı Aslıhan Özel. Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili. 

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