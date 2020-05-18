İŞKUR'un Anamur İlçe Müdürü hakkında açılan davada tutuksuz yargılama kararı verildi

İŞKUR Anamur Müdürü Ertuğrul G. hakkında açılan dava sonuçlandı. İŞKUR Anamur Müdürünün işçi alımlarında 20 kişiden para aldığı yönünde iddialar nedeniyle dava açılmıştı. Söz konusu iddiaların üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Anamur Cumhuriyet Başsavcılı tarafından başlatılan incelemeler sonucu Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından 9 Mayıs tarihinde gözaltına alınan müdürün evinde ve makamında aramalar başlatılmıştı. Ekipler tarafından müdürün bilgisayarına el konulmuştu.

Tutuksuz yargılanacak

Ekipler, müdürün banka hesaplarını da incelemeye aldıktan sonra Ertuğrul G. mahkemeye çıkarılmış ve mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Mahkemenin tutuklama kararına itiraz edilmesinin ardından söz konusu itiraz Silifke Sulh Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme Müdür Ertuğrul G.’nin 6 gün hapis yatmasının ardından tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.

Müdür Ertuğrul G. dava sürecinde görevinden alındı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:53