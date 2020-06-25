İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114139
ALTIN
388.734
DOLAR
6.8510
STERLİN
8.5130
EURO
7.6931
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden büyük jest; Fatih Sultan Mehmet evine döndü

Fatih Sultan Mehmet'in ölmeden önceki belki de son pozunu verdiği İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından yapılan portresi bugün Londra'da bi müzayedede satışa çıkarıldı. Müzayedenin en değerli parçalarından biri olan bu eser 6,5 milyon lira karşılığında İBB'nin oldu.

25 Haziran 2020 Perşembe 17:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden büyük jest; Fatih Sultan Mehmet evine döndü
Takip Et:

Osmanlıo İmparatorluğunun adını tarihe kazıyan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan portresi İngiltere'de alıcıya sunulmuştu. Fatih'in kendi dönemi içerisinden yapılan ve yankıları günümüze uzanan 3 önemli eserden biri olan bu portrenin başka bir özelliği daha bulunuyor. İtalyan ressam tarafından resmedilen bu portre Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişi ile birlikte resmedilen tek resmi olma özelliğini taşıyor. 

Değeri 6,5 milyon lira


Bu değerli eser İngiltere'nin başkenti Londra'da açık arttırmaya sunuldu. Açılış değeri 400-600 bin sterlin olarak belirlenen eser ise 770 bin sterlin (6,5 milyon lira) karşılığında yeni sahibine kavuştu. Müzayedede Türkiye'yi temsilen Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka bulunuyordu. Tekliflerin hızla arttığı müzayedede İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına 770 bin sterlin teklif vererek bu önemli eseri alan Mehmet Alkanalka yıllar sonra bu önemli eseri tekrardan İstanbul'a getirmiş oldu. 

Tablonun sağ alt köşesinde latince harflerle yazılmış 25 Kasım 1480 yazısı bu tablonun tarihin tozlu raflarından fırlayıp gelmiş hissini yaşatıyor. 3 Mayıs 1481 tarihinde zehirlenerek öldürülen Fatih'in belkide son pozu. Bu önemli eserde Fatih Sultan Mehmet'in yanındakinin kim olduğu bilgisi hala gizemini korurken birçok iddia ortaya atılıyor. İslam ve Hindu sanat eserleri üzerine çalışmalar yapan Sara Plumby eserde Fatih'in yanında bulunan kişinin üç oğlundan biri olduğunu iddia ederken başka bir iddia bu ikinci kişinin 2. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması gerekçesi ile bunun mümkün olamayacağını ileri sürerek bu iddiayı çürütüyor. Diğer bir iddiaya göre ise tabloda Fatih'in yanında bulunan kişi beyaz tenli ve traşlı olduğu için Batılı birisi olabileceğine dayanıyor. 


Son Güncelleme: 25.06.2020 17:14
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu Valisi uyardı! Kentte ki korona virüs vakası 3 kat arttı!
Bolu Valisi uyardı! Kentte ki korona virüs vakası 3 kat arttı!
Malatya'nın Türkeli ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları konvoy eşliğinde yapıldı
Malatya'nın Türkeli ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları konvoy eşliğinde yapıldı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Sabri Sarıoğlu ile ilgili soru herkesi şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Sabri Sarıoğlu ile ilgili soru herkesi şaşırttı
Mardin'de park halinde duran tır alev aldı
Mardin'de park halinde duran tır alev aldı
İŞKUR'un Anamur İlçe Müdürü hakkında açılan davada tutuksuz yargılama kararı verildi
İŞKUR'un Anamur İlçe Müdürü hakkında açılan davada tutuksuz yargılama kararı verildi
Van'ın Başkale ilçesinde hayat normale dönüyor: Konteyner evler kuruldu
Van'ın Başkale ilçesinde hayat normale dönüyor: Konteyner evler kuruldu

Popüler Haberler

Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Ziraat Bankasından seralara faizsiz kredi şartları ve kredi başvuru belgeleri
Günlük Burç Yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Rüçhan hakkı nedir, nasıl ve nereden alınır? Rüçhan hakkı nasıl kullanılır?
Fakirlik maaşı nasıl alınır? 2020 Muhtaçlık aylığı başvuru şartları
Çeviri yapıp intenetten nasıl para kazanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.