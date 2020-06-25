İstanbul Büyükşehir Belediyesinden büyük jest; Fatih Sultan Mehmet evine döndü

Osmanlıo İmparatorluğunun adını tarihe kazıyan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan portresi İngiltere'de alıcıya sunulmuştu. Fatih'in kendi dönemi içerisinden yapılan ve yankıları günümüze uzanan 3 önemli eserden biri olan bu portrenin başka bir özelliği daha bulunuyor. İtalyan ressam tarafından resmedilen bu portre Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişi ile birlikte resmedilen tek resmi olma özelliğini taşıyor.

Değeri 6,5 milyon lira

Bu değerli eser İngiltere'nin başkenti Londra'da açık arttırmaya sunuldu. Açılış değeri 400-600 bin sterlin olarak belirlenen eser ise 770 bin sterlin (6,5 milyon lira) karşılığında yeni sahibine kavuştu. Müzayedede Türkiye'yi temsilen Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka bulunuyordu. Tekliflerin hızla arttığı müzayedede İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına 770 bin sterlin teklif vererek bu önemli eseri alan Mehmet Alkanalka yıllar sonra bu önemli eseri tekrardan İstanbul'a getirmiş oldu.

Tablonun sağ alt köşesinde latince harflerle yazılmış 25 Kasım 1480 yazısı bu tablonun tarihin tozlu raflarından fırlayıp gelmiş hissini yaşatıyor. 3 Mayıs 1481 tarihinde zehirlenerek öldürülen Fatih'in belkide son pozu. Bu önemli eserde Fatih Sultan Mehmet'in yanındakinin kim olduğu bilgisi hala gizemini korurken birçok iddia ortaya atılıyor. İslam ve Hindu sanat eserleri üzerine çalışmalar yapan Sara Plumby eserde Fatih'in yanında bulunan kişinin üç oğlundan biri olduğunu iddia ederken başka bir iddia bu ikinci kişinin 2. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması gerekçesi ile bunun mümkün olamayacağını ileri sürerek bu iddiayı çürütüyor. Diğer bir iddiaya göre ise tabloda Fatih'in yanında bulunan kişi beyaz tenli ve traşlı olduğu için Batılı birisi olabileceğine dayanıyor.