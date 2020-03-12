İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 99. Yılı

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını sembolize eden ve milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılfı, Zeki Üngör tarafından besteledi. Kurtuluş Savaşı esnasında Türk milleti zorlu bir mücadeleye girişmişken Milli Eğitim Bakanlığı milli bir marş ihtiyacı duymuş ve bunun için 1921 yılında bir şiir yarışması düzenlemişti.

Bu yarışmaya 724 şair eser gönderdi ve eserlerinin milli marş olarak kabul edilmesini beklediler. Mehmet Akif Ersoy bu yarışmayı kazanan kişiye para ödülü verileceğinden başlangıçta yarışmaya katılmak istemedi. Fakat o dönemde Milli Eğitim Bakanı olan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ısrarı üzerine ödülü almamak şartıyla şiirini yarışmaya gönderdi. Mehmet Akif’in Kahraman Ordumuza başlıklı şiiri yapılan bu yarışmada birincilik kazandı. O yıl düzenlenen beste yarışmasında da Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi kabul görmdü ve İstiklal Marşı 1924’ten 1930’a kadar bu beste ile söylendi. 1930’dan sonra ise milli marşımız Zeki Üngör’ün bestesi ile çalınmaya başladı.