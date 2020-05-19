Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Sabri Sarıoğlu ile ilgili soru herkesi şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç soru görenleri gülümsetti. Yarışmada 2004 yılında oynanan Villareal – Galatasaray maçında Sabri Sarıoğlu’nun adının formaya nasıl yazıldığı soruldu. İşte ilginç sorunun yanıtı…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Sabri Sarıoğlu ile ilgili soru herkesi şaşırttı
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ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç bir soru soruldu. Yarışmada Galatasaray’ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu’yla ilgili  sorulan soru bir hayli dikkat çekti. Yarışmanın 18 Mayıs günü yayınlanan bölümünde sorulan 30 bin TL değerindeki soru, 2004 yılında Villareal ile Galatasaray arasından oynanan maçta Sabri Sarıoğlu’nun adının formaya nasıl yazıldığıydı.

İki tane joker kullandı, doğru cevap verdi

Söz konusu soruyu bir süre düşünen yarışmacı ilk olarak %50 joker hakkını kullandı ve bir süre daha düşündükten sonra A şıkkını yani ‘SARBİ’ cevabını vererek doğru yanıt vermiş oldu. Söz konusu soru sosyal medyada da gündem oldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 18:14

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