Malatya'nın Türkeli ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları konvoy eşliğinde yapıldı

Malatya’nın Türkeli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında konvoyla kutlama yapıldı. Türkeli ilçesinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak Atatürk Anıtı ziyaret edildi. Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Anıtın önünde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Saatler 19.00’ı gösterdiğinde ise Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık araçları ilçe merkezinde bayraklarla donatılmış araçlar eşliğinde konvoy düzenledi. Saat 19.19’da ise tüm Türkiye’de olduğu gibi İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi. Çevre sakinlerinin de balkonlardan eşlik ettiği tören sosyal medyada da gündem oldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 23:15