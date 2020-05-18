MHP, Domaniç ilçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP’nin Kütahya Domaniç ilçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen hayatını kaybetti. Türkmen’in kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği aktarıldı. Acı haberin detayları haberimizde…

MHP, Domaniç ilçe Başkanı hayatını kaybetti
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MHP Kütahya Mohaniç ilçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen hayatını kaybetti. İki dönemdir Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Başkanlık yapan Türkmen geçtiğimiz gün iftar yemeğinin ardından kalp krizi geçirdi. 61 yaşındaki Halil İbrahim Türkmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan Halil İbrahim Türkmen, tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Halil İbrahim Türkmen evli ve 3 çocuk babasıydı. Türkmen’in cenazesi Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 12:45

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