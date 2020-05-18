Ailesi tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan Halil İbrahim Türkmen, tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Halil İbrahim Türkmen evli ve 3 çocuk babasıydı. Türkmen’in cenazesi Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde defnedildi.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 12:45
MHP, Domaniç ilçe Başkanı hayatını kaybetti
MHP’nin Kütahya Domaniç ilçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen hayatını kaybetti. Türkmen’in kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği aktarıldı. Acı haberin detayları haberimizde…
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