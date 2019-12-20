Nöbetçi Noterler Listesi (TÜM İLLER) 21 - 22 Aralık Cumartesi / Pazar

Türkiye Noterler Birliği 21 - 22 Aralık tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek noterleri açıkladı. Yapılan açıklama ile birlikte ülke genelinde hizmet vermeye hafta sonu da devam edecek olan noterler tam liste olarak sorgulanabiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte gelen nöbetçi noter hizmeti, acil iş durumu olan kişiler için hafta sonu da hizmet vererek vatandaşları rahatlatıyor.

Hayat geçtiği günden itibaren iş hayatından dolayı noter işlemlerini halledemeyen vatandaşlar için büyük bir hizmet olan nöbetçi noterler büyük şehirlerde çok fazla talep görüyor. Hafta sonu da yapılan işlemlerde fazla sıra beklemeyen vatandaşlar işlerini kolaylıkla halledebiliyor.

Cumartesi ve Pazar günleri birbirinden farklı noterlerin görev aldığı nöbetçi noter hizmeti Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde hizmet vermeye devam ediyor.

21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar günü tüm illerde hizmet verecek olan nöbetçi noterlere Türkiye Noterler Birliği intenet sayfasından ulaşarak il il sorgulama yapılabiliyor.