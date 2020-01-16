Sağlık Bakanlığı, eş durumunda istenilen kıdem şartlarını kaldırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni düzenlemelet yapılan 'Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ypılan değişikliklerle, kurum içinde tayin ile yer değişikliği yapılmış olan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin imkanı sağlanacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, söz konusu yeni düzenlemeyle sağlık sektöründe çalışanların memnuniyet ve beklenti yönünde önemli bir adım attıklarını belirterek,"Sağlık çalışanlarımızın bize en çok talep ilettikleri konulardan biri olan eşlerin görev yeri değişikliği taleplerinde kıdem şartını kaldırdık. Böylece, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirmiş olduk" diye konuştu.



Bakan Koca, ayrıca eşi kamu görevinde bulunmayan tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı gibi stratejik personellerin aile mazeretine bağlı tayin talebi yapabilmesi için atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 1140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını, son beş yıl içinde 1140 gün olarak değiştirdiklerini açıkladı.

yyönetmelikte yapılan değişikler ile ilgili kendi branşında eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunmak isteyen uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başvuruları içinde istenilen yabancı dil şartını kaldırıldığını kaydeden Koca, "Yapılan düzenlemelerin personelimize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.