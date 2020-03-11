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Sigara kullananlar dikkat! Koronavirüsü daha çok etkiliyor

Türkiye'de ilk koronavirüsü vakasının çıkması ile birlikte vatandaşlar virüsten korunmanın yollarına başvururken, diğer taraftan da bağışıklık sistemi nasıl güçlü tutulur onu araştırıyorlar. Peki, sigara kullanımı koronavirüsünü etkiler mi? Bu soruyu uzmanlar yanıtladı..

11 Mart 2020 Çarşamba 17:05
Sigara kullananlar dikkat! Koronavirüsü daha çok etkiliyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsü son olarak Tirkiye'de de görüldü. Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan yeni tip koronavirüsü salgını ile ilgili uzmanlar nasıl korunmak gerektiğine dair bir çok bilgi paylaşımı yapıyorlar.

Henüz iyileştirme aşısı bulunmayan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü, daha çok kronik hastalıkları bulunan kişileri etkiliyor. Çin’de yürütülen bilimsel çalışmalar, insana virüsün nasıl geçtiğini henüz açıklanamazken, çalışmalar virüsün bir noktada mutasyon geçirdiği ve insandan insana bulaşacak bir zincir olduğunu gösteriyor.

Develer, sığırlar, kediler ve yarasalar da dahil olmak üzere birçok farklı hayvan türünde yaygın olan büyük virüs ailesinden olan bu virüslerin bazıları insanlarda soğuk algınlığı olarak adlandırılan bir hastalığa neden olur. SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni koronavirüsünün yaptığı hastalığın adı ise COVİD-19 olarak adlandırıldı. Hastalık, çok hafif belirtilerden çok ağır ve ölümcül olgulara kadar değişen geniş bir spektrumda seyreder.

60 yaş üzeri olan kişilerde daha ağır seyreden hastalık; kalp, tansiyon, şeker ve akciğer hastalığı olanlar daha fazla etkiler. Kronik hastalığa sahip olan kişilerin daha fazla dikkatli olmaları gerekir. 

Halk sağlığı uzmanları ise sigara içen bireylerin en çok merak ettiği soruyu ise hastalığın daha ağır seyrettiğini söyleyerek yanıt veriyorlar. Virüsün sigara içen kişileri daha çok etkilediğini söyleyen uzmanlar, ağır vakalarda solunum yetmezliği ve akciğer organ yetmezliği geliştiği ve bununda ölüme neden olan durumlar olduğunu kaydediyorlar. 

Sigara içen kişilerin akciğerlerinde içilen sigara miktarı ve süresine göre değişken olmakla birlikte hasar geliştiği ve bu virüsün sigara içenlerde daha ağır seyretmesinin temel nedeninin de bu olduğunu belirten uzmanlar sigarayı bırakar bu riski ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğinin mümkün olduğunu söylüyorlar.

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KoronavirüsüVirüsten Korunma YollarıSigara Kullanımı
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