Sivrisinek ısırmasıyla koronavirüsü olunur mu?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına mücadalede tedbir ve önlemler artarken vatandaşlar kısa bir süre sonra havaların ısınmasıyla ortaya çıkacak sivrisineklerle ilgili tedirginlik yaşamaya başladılar. Koronavirüsünün sivrisinekle bulaşıp bulaşmayacağını merak edenler için Dünya Sağlık örügütü (DSÖ) tarafından bir açıklama yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'den (DSÖ) yapılan açıklamada, koronavirüsün sivrisinekler ya da diğer haşereler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde ellerinde herhangi bir veri olmadığı belirti ve virüsün Afrika ve Latin Amerika'da daha düşük seviyede seyrettiğini kaydederek bu bölgelerde koronavirüsün sivrisinekler aracılıyla bulaştığı yönünde vaka bulunmadığını söyledi.

DSÖ'den yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsün kan yolu ya da deriden temas yoluyla buluşmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi.:

"Yeni tip corona virüs (Covid-19) bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir. Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir."