Umre yolcuları Ankara'da 3 farklı KYK yurduna yerleştirildi

Dün gece saatlerinde Medine'den Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yapan Umre yolcuları, koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında sağlık taramasından geçirilerek KYK yurtlarına yerleştirildi.
Diğer taraftan aynı saatlerde yurt öğrencilerinden kaldıkları yerleri boşaltmaları istendi. Bunun üzerine apar topar eşyalarıyla dışarı çıkan öğrenciler yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara nakledildi. O sırada polis ekipleri yurtlara çıkan yolları güvenlik gerekçesiyle kapatarak trafik akışını alternatif yollara yönlendirdi.
Daha sonra vatandaşlar tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler ile birlikte Gölbaşı'nda 3 ayrı KYK öğrenci yurduna götürüldü. KYK yurtlarına yerleştirilen Umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacaklar.