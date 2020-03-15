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Umre yolcuları Ankara'da 3 farklı KYK yurduna yerleştirildi

Gece geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapan Umre yolcuları, sağlık taramasından geçirildikten sonra 3 farklı KYK yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı.

15 Mart 2020 Pazar 10:38
Umre yolcuları Ankara'da 3 farklı KYK yurduna yerleştirildi

Dün gece saatlerinde Medine'den Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yapan Umre yolcuları, koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında sağlık taramasından geçirilerek KYK yurtlarına yerleştirildi.

Uçakta bulunan Türk vatandaşlarını, uçağın piste indiği anda apronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından bekledi. Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek Umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarına önce sağlık taraması uyguladı.

Diğer taraftan aynı saatlerde yurt öğrencilerinden kaldıkları yerleri boşaltmaları istendi. Bunun üzerine apar topar eşyalarıyla dışarı çıkan öğrenciler yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara nakledildi. O sırada polis ekipleri yurtlara çıkan yolları güvenlik gerekçesiyle kapatarak trafik akışını alternatif yollara yönlendirdi.

Daha sonra vatandaşlar tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler ile birlikte Gölbaşı'nda 3 ayrı KYK öğrenci yurduna götürüldü. KYK yurtlarına yerleştirilen Umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacaklar.
 

Son Güncelleme: 15.03.2020 10:39
Anahtar Kelimeler:
AnkaraKYK YurtlarıKarantinaUmre Yolcuları
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