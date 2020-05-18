İran’ın Hoy kentinin merkez üssü olduğu deprem sonrası bölgeye çok sayıda yardım ekibi gönderilmişti. Ekipler ilk olarak konteyner evler kurarak barınma sorununu çözdü. Deprem sonrasında bölgede 250 konut, 300 ahır yıkılırken, 700 konut ise büyük hasar almıştı. Konteyner evlerin tamamlanmasının ardından bölgede kalıcı konutların yapımına başlandı.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 13:22
Van'ın Başkale ilçesinde hayat normale dönüyor: Konteyner evler kuruldu
5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Van’ın Başkale ilçesine yardımlar sürüyor. Geçen Şubat ayında gerçekleşen depremin ardından bölgede çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ekipler 1389 konteyner kurarak barınma sorununu çözdü. Bölgede çalışmalar devam ediyor. İşte bölgedeki son durum…
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