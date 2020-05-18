Van'ın Başkale ilçesinde hayat normale dönüyor: Konteyner evler kuruldu

23 Şubat tarihinde 5.3 büyüklüğünde depremle sarsılan Van’ın Başkale ilçesinde çalışmalar devam ediyor. Başkale’de deprem sonrası 19 mahallede yıkımlar yaşanmıştı. 13 kişi söz konusu depremde hayatını kaybetti. Aradan geçen 4 yılın ardından Başkale bölgesinde çalışmalar devam etti.

İran’ın Hoy kentinin merkez üssü olduğu deprem sonrası bölgeye çok sayıda yardım ekibi gönderilmişti. Ekipler ilk olarak konteyner evler kurarak barınma sorununu çözdü. Deprem sonrasında bölgede 250 konut, 300 ahır yıkılırken, 700 konut ise büyük hasar almıştı. Konteyner evlerin tamamlanmasının ardından bölgede kalıcı konutların yapımına başlandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 13:22