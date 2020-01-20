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11 yaşındaki Nazlı doğuştan yüzünün yarısının kaplayan ben'den kurtuluyor

Hatay'da, doğuştan yüzünün yarısını kaplayan bir ben'e sahip 11 yaşındaki Nazlı Erdem o ben'den artık kurtuluyor. Küçük kızın tedavisini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan üstlendi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 21:14
11 yaşındaki Nazlı doğuştan yüzünün yarısının kaplayan ben'den kurtuluyor

Hatay'da yaşayan ve şuan 11 yaşında olan Nazlı Erdem doğduğunda yüzünde dev ben bulunuyordu. Baba Murat Erdem kızı Nazlı'yı doğduktan 3-4 ay sonra doktora götürdü. Doktorlar yaptıkları muayene ve tetkikleri sonrası Nazlı'nın çok küçük olduğunu, biraz büyüdükten sonra konunun uzmanı doktorlar tarafından müdahale edilmesi gerektiğini söylediler.

Minik Nazlı'yı 11 yaşına geldiğinde babası tekrar doktora götürdü ve doktorlar bu kez de farklı hastalıklara yakalanma riskini ortadan kaldırmak için yüzünün sol yanındaki 'ben'in mutlaka alınması gerektiğii söylediler. Bunun üzerine baba Murat Erdem, kızını muayene için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Özlenen Özkan'a getirdi.

11 yaşındaki Nazlı doğuştan yüzünün yarısının kaplayan ben'den kurtuluyor

Prof. Dr. Özkan, Nazlı'nın muayene ve gerekli tetkiklerinin yapılmasından sonra Nazlı'nın yüzündeki ben'i alarak tedavi edeceğini söyleyerek süreç ile ilgili şöyle konuştu:

"Nazlı'nın sol yanağındaki dev kıllı beni tamamen çıkartacağız. Derinliğine göre yine ne yapacağımıza karar vereceğiz. Buradaki en uygun birkaç alternatiften birini uygulayacağız. Bunlardan biri deri yaması koymak olabilir. Fakat deri yaması ağız köşesini ve gözlerini aşağı çekebilir, çok hoş bir görüntü olmayabilir. O açıdan bir balon koyup, o balonu istediğimiz boyuta getirinceye kadar şişirip, daha sonra da şişirdiğimiz dokuyu mikrocerrahi yöntemiyle oraya nakletmeyi planlıyoruz" 

11 yaşındaki Nazlı doğuştan yüzünün yarısının kaplayan ben'den kurtuluyor

Nazlı'nın yüzüne yapılacak olan yamanın bacak ya da sırt bölgesinden alınabileceğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Fakat bunun bir sakıncası olabilir. Çünkü bunun ne kadar aşağı indiğini bilmiyoruz. Bunu da ameliyat sırasında öğreneceğiz. Kasa kadar mı iniyor, kasından aşağısında mı? Çünkü kalınlıkları değişebiliyor, bunu öngöremiyoruz. Çünkü öyle bir aletimiz yok. Eğer yama koyarsak, konulan yama zamanla kısalıyor. Dudağını ve gözünü çeker. Bunu yapmak çok zor değil ama biz bunu tercih etmiyoruz. Çünkü sonrasında onu sıkıntıya düşürecek. O nedenle şişirdiğimiz dokuyu nakletmek uygun olacak" diye konuşarak hasta ve yakını ile görüşeceklerini ve ondan sonra uygun tedavi yöntemini uygulayacaklarını kaydetti.

11 yaşındaki Nazlı doğuştan yüzünün yarısının kaplayan ben'den kurtuluyor

Doktorlara güvendiğini ve kendisi için neyin iyi olduğunu onların bildiğini söyleyen minik Nazlı ise, "Tedavinin başlaması için okulların kapanmasını bekleyelim" derken baba Murat Erdem de "Kızım için Antalya'ya geldik. Tedavisini arıyoruz. Hocalarımızla görüştük ilgileneceklerini söylediler, sağ olsunlar. Nazlı altıncı sınıf öğrencisi oldu. Bugün yarın derken olmadı imkansızlıklar da belimizi büktü. Antalya'ya da hayırseverlerin yardımı ile geldik. İnşallah kızım için ne hayırlısı ise o olusun" diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.01.2020 21:15
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HatayNazlı ErdemBen AmeliyatıBen Tedavisi
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