2020 geri ödeme listesine dahil edilen ilaçlar hangileridir?

Ülkemizde sağlık alanında vatandaşlara birçok fırsat sunuluyor. Bu fırsatlardan biri de geri ödemesiz ilaçlardır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılında geri ödemesiz olarak verilecek ilaçlara 9 ilaç daha eklendiği açıkladı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Sağlık Uygulaması Tebliği ile geri ödemesiz ilaçların listesi açıkladı. 2020 yılında geri ödemesiz ilaçların arasına 1 lösemi, 4 epilepsi, 1 kalp, 1 kemoterapi, 1 Wilson hastalığı ve 1 kas gevşetici ilaç eklenmiş oldu.

Geri ödemesiz ilaçlar listesinde güncel rakam 8844’e ulaştı

Bakan Zümrüt Selçuk konuyla ilgili “ Daha önce de yurt dışından getirilen 20 ilacın eşdeğerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur” diyerek müjdeyi verdi.

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle 444 yeni ilacın geri ödemeye girdiği ve 444 ilacın 351 tanesini yurt içinde imal edileceği açıklanmıştı. Ayrıca 93 ilacın da ithal ürün olduğu açıklanmıştı.

Bakan Zümrüt Selçuk ilaç üretiminde yerli üretimin destekleneceğini ve maliyetin bu şekilde azaltılacağını söylemişti. Ayrıca bu şekilde ilaçların ulaşımının da daha kolay olması bekleniyor. Açıklanan son rakamlara göre geri ödemesiz ilaç sayısının 8844’e ulaştığı söyleniyor. Bu ilaçların 6511’i yerli üretim, 1960 adedi ruhsatlı ve 373 tanesinin de yurt dışından ithal edildiği açıklandı.