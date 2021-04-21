21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 362 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinde 21 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu.

Vaka sayısı 62 bin sınırında

Bakanlık yapmış olduğu paylaşımda son 24 saat içinde ülke genelinde korona virüs şüphesiyle 318 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldığını ve 61 bin 967 kişide korona virüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

362 kişi can verdi

Vaka tespit edilen 2 bin 932 kişi ise hastalığı ağır geçirdikleri sebebiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak bugün gerçekleşen can kaybı sayısı 362 oldu ve toplam vefat sayısı 36 bin 975 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 45 milyona dayandı

Son açıklanan verilere göre bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 45 milyona yaklaşırken, 4 milyon 446 bini aşkın vaka tespit edildi.