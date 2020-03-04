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32 haftalık bebek doğum sırasında ameliyat edildi

Bursa'da 32 haftalık bir bebek boyun bölgesinde bulunan bir kitle nedeniyle sezeryan doğum yapılırken ameliyat edildi. Bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:43
32 haftalık bebek doğum sırasında ameliyat edildi

Bursa'da 32 haftalık olan bir bebebk sezeryan doğum sırasında ameliyat edildi. Hanüz anne karnındayken gerçekleştirilen ameliyat ise başarılı geçti.

Bebeğin daha önce yapılan ultrasonografi takiplerinde boyun bölgesinde bası yapan ve solunum yolunu kapatan bir kitle olduğu tespit edilmişti. Bu kitlenin ise doğduktan sonra soluk almasını engelleyeceğini düşünen doktorlar sezeryan doğumu sırasında acil müdahale prosedürünü uyguladı.

Operasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim dalları ile Yenidoğan Bilim Dalı uzmanlarının iş birliği içerisinde yapıldı. Operasyona katılan Doç. Dr. Bilge Çetinkaya Demir, gerçekleştirdikleri ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve hem annenin hemde bebeğin sağlık durumlarını iyi olduğunu belirttiği açıklamasında bu işlemin Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezlerde yapıldığını söyledi.

Doç. Dr.Demir, operasyon ile ilgili yaptığı açıklamasında ise, "Sağlık sorunu olduğunu tespit ettiğimiz bebeğin sezaryen doğum esnasında başı ve kollarını rahimden çıkartarak, gövde rahmin içerisindeyken (doğum tamamlanmadan), göbek kordonu kesilmeden solunum yoluna tüp yerleştirilerek hava yolunun açıklığını sağladık. Kitlenin boğazda yaptığı bası nedeni ile bebek kendiliğinden soluk alamayacak vaziyetteydi. Bebeğin hava yolunun güvenliği önceliğimizdi. Hava yolu güvenliği sağlandıktan sonra bebek plasentadan göbek kordonu kesilerek ayrıldı ve yenidoğan bakımı başlatıldı. Bebeğimizin başarılı işlem sonrası hava yoluna bası yapan kitlesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Gürpınar tarafından ameliyat edildi." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 04.03.2020 15:30
Anahtar Kelimeler:
BursaAmeliyat32 Haftalık BebekSezeryan
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