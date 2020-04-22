40 gün evden dışarı çıkmadı, Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalya'da evden çıkmadığı halde koronaviürüs salgınına yakalanan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın hastalığa yakalnması şaşkınlık yarattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına harfiyen uyan ve evden çıkmayan Baz, yaklaşık 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve yüksek ateş nedeniyle dün özel bir hastaneye gitti. Baz, burada muayene olduktan sonra doktorlar zatürre teşhisi koydu ve ilaçlar verilerek evine gönderdi.

Doktorun verdiği ilşaçları aksatmadan kullanmasına rağmen şikayetlerinin şiddeti artan Demet Çileli Baz, bu kez pandemi hastanesi olarak hazırlanan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Koronavirüs belirtileri gösterdiği anlaşına Baz'a Kovid-19uygulandı ve test sonuçlarıi çıktı.

Aynı hastanede hemen karantina odasına alınan Baz, hastanedeki ortamını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı ve sağlık durumndan bahseden Baz, “Kaldığım odayı çok soranlar oldu. Kepez Devlet Hastanesindeyim. Tek kişilik odalarda kalıyoruz. Buzdolabımız, televizyonumuz, yatağımız, banyo ve duşumuz, internetimiz mevcut. Yani samimi söylüyorum 5 yıldızlı otel gibi burası. Dün karantinaya alındım ama buna karantina denir mi bilmiyorum” diye konuştu.

Akciğerlerinde ileri derecede enfeksiyon olduğu tespit edilen ve şu anda her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Demet Çileli Baz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "10 gündür yoğun ateş ve öksürüğüm devam ediyordu. 184'ten Covid hattını arayarak durumu izah ettim. Sağ olsunlar takibe aldılar beni. Pazartesi günü özel bir hastaneye gittim. Benden 3 tüp kan alılar ve ilaçlı tomografi için yarına gün verdiler. Dün sabahtan gittim ve ciğerlerimde ileri derecede enfeksiyon tespit edildi. İlaçlarımı yazıp doktor eve yönlendirdi. Eve geldikten sonra öksürüğüm şiddetlenerek arttı, ateşim yine yükseldi. Bu sonuçları doktor arkadaşlarıma yönlendirdim, direk karantinaya alınmam gerektiğini söylediler. Zaman kaybetmeden Kepez Devlet Hastanesine geldim, tekrar damar yolu açıldı ve kan alındı. İlk testim pozitif çıktı. Yatış yapıldıktan birkaç saat sonra ağız ve burundan sürüntü alındı. Biraz önce doktor arkadaş geldi onun sonucunun negatif çıktı. Fakat 2 test yapılıyormuş, akşam 21.00 de bir test daha yapılacak. Öksürük dışında her şey yolunda. Kan değerlerim çok düşük seyrediyor."