İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98171
ALTIN
385.274
DOLAR
6.9914
STERLİN
8.6039
EURO
7.5622

40 gün evden dışarı çıkmadı, Kovid-19 testi pozitif çıktı

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs tedbirleri kapsamında 40 gündür hiç evden çıkmadı fakat belirtiler yaşayınca test yaptırmaya karar verdi. Baz'ın test sonucu pozitif çıktı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 20:34
40 gün evden dışarı çıkmadı, Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalya'da evden çıkmadığı halde koronaviürüs salgınına yakalanan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın hastalığa yakalnması şaşkınlık yarattı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına harfiyen uyan ve evden çıkmayan Baz, yaklaşık 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve yüksek ateş nedeniyle dün özel bir hastaneye gitti. Baz, burada muayene olduktan sonra doktorlar zatürre teşhisi koydu ve ilaçlar verilerek evine gönderdi.

Doktorun verdiği ilşaçları aksatmadan kullanmasına rağmen şikayetlerinin şiddeti artan Demet Çileli Baz, bu kez pandemi hastanesi olarak hazırlanan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Koronavirüs belirtileri gösterdiği anlaşına Baz'a Kovid-19 test uygulandı ve test sonuçları pozitifi çıktı.

Aynı hastanede hemen karantina odasına alınan Baz, hastanedeki ortamını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı ve sağlık durumndan bahseden Baz, “Kaldığım odayı çok soranlar oldu. Kepez Devlet Hastanesindeyim. Tek kişilik odalarda kalıyoruz. Buzdolabımız, televizyonumuz, yatağımız, banyo ve duşumuz, internetimiz mevcut. Yani samimi söylüyorum 5 yıldızlı otel gibi burası. Dün karantinaya alındım ama buna karantina denir mi bilmiyorum” diye konuştu.

Akciğerlerinde ileri derecede enfeksiyon olduğu tespit edilen ve şu anda her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Demet Çileli Baz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "10 gündür yoğun ateş ve öksürüğüm devam ediyordu. 184'ten Covid hattını arayarak durumu izah ettim. Sağ olsunlar takibe aldılar beni. Pazartesi günü özel bir hastaneye gittim. Benden 3 tüp kan alılar ve ilaçlı tomografi için yarına gün verdiler. Dün sabahtan gittim ve ciğerlerimde ileri derecede enfeksiyon tespit edildi. İlaçlarımı yazıp doktor eve yönlendirdi. Eve geldikten sonra öksürüğüm şiddetlenerek arttı, ateşim yine yükseldi. Bu sonuçları doktor arkadaşlarıma yönlendirdim, direk karantinaya alınmam gerektiğini söylediler. Zaman kaybetmeden Kepez Devlet Hastanesine geldim, tekrar damar yolu açıldı ve kan alındı. İlk testim pozitif çıktı. Yatış yapıldıktan birkaç saat sonra ağız ve burundan sürüntü alındı. Biraz önce doktor arkadaş geldi onun sonucunun negatif çıktı. Fakat 2 test yapılıyormuş, akşam 21.00 de bir test daha yapılacak. Öksürük dışında her şey yolunda. Kan değerlerim çok düşük seyrediyor."

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKoronavirüsPozitifTestDemet Çileli Baz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsün vücuda ve organlara etkileri!
Koronavirüsün vücuda ve organlara etkileri!
Bilkent Üniversitesinden yeni çalışma, Korona belirtiler çıkmadan tespit edilecek
Bilkent Üniversitesinden yeni çalışma, Korona belirtiler çıkmadan tespit edilecek
Maskenize en ufak bir temas halinde çöpe atın!
Maskenize en ufak bir temas halinde çöpe atın!
Yazın koronanın sahillere etkisi nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Yazın koronanın sahillere etkisi nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Bilim insanları, virüsün en yoğun bulaşma zamanını belirlediler
Bilim insanları, virüsün en yoğun bulaşma zamanını belirlediler
Remdevisir ilacı nedir, ne için kullanılır? Almanya koronavirüs tedavisinde Remdevisir isimli ilacı konuşuyor!
Remdevisir ilacı nedir, ne için kullanılır? Almanya koronavirüs tedavisinde Remdevisir isimli ilacı konuşuyor!

Popüler Haberler

Süt, yoğurt, un, şeker, pirinç ve daha pek çok malzemenin bardak ölçüleri nasıldır? Hangisi kaç gram eder?
2020 çiftçilik belgesi nasıl alınır?
Kanal 7 Sahur Vakti Ömer Döngeloğlu neden yok? Prof. Dr. Mustafa Karataş kimdir?
Orucu bozan durumlar ve hareketler nelerdir? Ne yaparsam orucum kabul olmaz, bozulur?
2020 oğlu veya eşi askere gidenler için devlet, maddi yardım başvuru şartları
Ramazan oruçlu iken unutarak herhangi bir şey yeyip içmek orucu bozar mı?
Bücür filmi TV'de ilk kez Perşembe günü Show TV'de
PTT devlet elektrik faturası yardımından kimler nasıl faydalanabilir? Elektrik faturası yardım şartları 2020
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi devam edecek mi, dizi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
E-devlet ile online emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Doya Doya Moda yarışmacısı Nadire Arslan kimdir?
Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı sözlü kavgasında kimler ne söyledi?
1000 TL sosyal yardım desteği ne zaman yatırılacak?
Whatsapp’tan birinin beni engellediğini veya engellendiğimi nasıl anlarım?
2020 MSÜ sınavı hangi tarihe ertelendi? MSÜ sınavı yeni tarihi
Umut Demirdelen neden öldü? Ölüm sebebi ne?
Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni kim oldu?
Star TV Ramazana Doğru sunucusu Halil Necipoğlu kimdir?
2020 Devlet teşvikleri nelerdir, devlet girişim yardımları başvuru şartları?
Haluk Levent Ahbap derneği yardımlarından nasıl faydalanılır? Ahbap derneği maddi ve gıda yardım desteği başvuru ve iletişim adresleri
Starbucks Türkiye mağazaları ne zaman açılacak? Cafe ve tiyatrolar açılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.