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6 yıldır göz kapaklarını kapatamıyor

Antalya’da ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan Halil Özçelik, 6 yıldır göz kapaklarını kapatamıyor. Yatağa bağımlı olarak yaşayan Özçelik'in gözleri arada bantla kapatılmaya çalışılıyor.

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:17
6 yıldır göz kapaklarını kapatamıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencisi olduğu dönemde bir anda görme kaybı yaşayan 29 yaşındaki Halil Özçelik, son 6 yıldır da gözlerini kapatamıyor. SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığı tanısı konulan Özçelik'in gözleri bazen kana çanağına döndüğü için ailesi gözlerini arada bantla kaptmak zorundan kalıyor.

Öztürk'ün 8 yıl önce yaşadığı görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmasında güçlük yaşadığı anlaşıldı. Aile bunun üzerine oğullarını hastaneye görüdüler ve Özçelik'e, Behçet hastalığı teşhisi konuldu. Farklı hastanelere de başvuran öztürk'e doktorlar bu kez de SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit/ kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) hastalığı olduğunu söylediler.

Geçen bu süre içerisinde yatağa bağımlı kalan Halil Özçelik için farklı doktorların farklı teşhisler koyduğundan yakınan aileye konusunda uzman olan bazı doktorlar da, aileye bulguların SSPE'yi göstermediğini söyledi. Her hangi bir teşhisin net olarak konulamadığından dolayı tepkisiz bir şekilde yatarak yaşamını sürdüren Özçelik'in en büyük destekçisi ise annesi Gülsüm Özçelik oldu.

Anne Gülsüm Özçelik, gün geçtikçe gözleri önünde çocuklarının erdiğini, anne-baba olarak bir şey yapamadıklarını belirtiyor. 6 yıldır göz kapaklarını kırpamadığı için gözleri kan çanağına dönen genç adama, annesi Gülsüm Özçelik adeta bir bebek gibi bakıyor ve arada oğlunun gözlerinin bantla kapatıyor. Anne Özçelik, “Bantla kapatıyorum ara sıra. Çok kanlandığı zaman gözleri kuruyor. Çünkü hiç gözlerini açıp kapamıyor. Duyuyor, konuşamıyor. Sadece ‘anne’ diyor ama biz yine de anlaşıyoruz. Ben onu sevdiğim zaman o zaten hemen anlıyor ve anne diyor” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHalil özçelikSSPESubakut Sklerozan Panensefalit
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