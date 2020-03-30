7 ülkede denemesine başlanan Kevzara ilacı nedir? Kevzara ilacı koronavirüsüne iyi gelir mi?

Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili umut verici bir gelişme yaşandı. iki ilaç şirketi Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals Kevzara isimli ilacın bazı ülkelerdeki koronavirüs hastaları üzerinde denenmeye başladığını duyurdu.

Dünya genelinde 723 binden fazla insanı etkileyen koronavirüs ile ilgili yapılan flaş açıklama sonrasında ise herkes 'Kevzara ilacı nedir?' sorusunu sormaya başladı. Kevzara olarak bilinen geçtiğimiz hafta içerisinde ABD’de hastalar üzerinde test edildiğini açıklayan şirketler, bağışıklık sistemini etkileyen bu ilacın İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya’da da hastalar üzerinde deneneceğini duyurdu.

Deneme sürecine katılan kişilerin özellikle Kovid-19’dan dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildiği belirtilen açıklamada doktorlar ve bilim insanları koronavirüsünün sitokin fırtınası olarak da bilinen bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek organlara saldırmasına sebep olduğunu düşünüyorlar ve bu ilaçlar ile bağışıklık sisteminin yönlendirilebileğini tahmin ediyorlar.

Kevzara, Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli ilaç şirketleri, Kovid-19 tedavisi için üretilen ilaç ismidir.

KEVZARA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Doktorlar ve bilim insanları corona virüsünün sitokin fırtınası olarak da bilinen bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek organlara saldırmasına sebep olduğunu düşünürken, bu ilaçlar ile bağışıklık sisteminin yönlendirilebilmesini umuyor.Reuters'ın haberinde Regeneron'un ABD'deki deneme sürecini yönettiği ve Sanofi'nin de ABD'nin dışındaki bölgelerde çalışmalarına devam ettiği açıklandı.