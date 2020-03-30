İstanbul 15°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
87971
ALTIN
342.122
DOLAR
6.5726
STERLİN
8.1589
EURO
7.2519

7 ülkede denemesine başlanan Kevzara ilacı nedir? Kevzara ilacı koronavirüsüne iyi gelir mi?

Koronavirüs salgınına karşı ilaç, aşı ve tedavi çalışmaları hızla devam ederken Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals şirketleri yapılan araştırmalarla birlikte Kevzara ilacının koronavirüsü tedavisi için kullanıldığını açıkladılar. Açıklamaya göre ilaç şuanda 7 ülkede 300 hasta üzerinde denenmeye başladı. Peki, Kevzara ilacı nedir? Kevzara ilacı koronavirüsüne iyi gelir mi?

30 Mart 2020 Pazartesi 14:59
7 ülkede denemesine başlanan Kevzara ilacı nedir? Kevzara ilacı koronavirüsüne iyi gelir mi?

Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili umut verici bir gelişme yaşandı. iki ilaç şirketi Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals Kevzara isimli ilacın bazı ülkelerdeki koronavirüs hastaları üzerinde denenmeye başladığını duyurdu.

Dünya genelinde 723 binden fazla insanı etkileyen koronavirüs ile ilgili yapılan flaş açıklama sonrasında ise herkes 'Kevzara ilacı nedir?' sorusunu sormaya başladı. Kevzara olarak bilinen geçtiğimiz hafta içerisinde ABD’de hastalar üzerinde test edildiğini açıklayan şirketler, bağışıklık sistemini etkileyen bu ilacın İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya’da da hastalar üzerinde deneneceğini duyurdu.

Deneme sürecine katılan kişilerin özellikle Kovid-19’dan dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildiği belirtilen açıklamada doktorlar ve bilim insanları koronavirüsünün sitokin fırtınası olarak da bilinen bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek organlara saldırmasına sebep olduğunu düşünüyorlar ve bu ilaçlar ile bağışıklık sisteminin yönlendirilebileğini tahmin ediyorlar.

KEVZARA NEDİR?

Kevzara, Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli ilaç şirketleri, Kovid-19 tedavisi için üretilen ilaç ismidir.

KEVZARA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Doktorlar ve bilim insanları corona virüsünün sitokin fırtınası olarak da bilinen bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek organlara saldırmasına sebep olduğunu düşünürken, bu ilaçlar ile bağışıklık sisteminin yönlendirilebilmesini umuyor.Reuters'ın haberinde Regeneron'un ABD'deki deneme sürecini yönettiği ve Sanofi'nin de ABD'nin dışındaki bölgelerde çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

Son Güncelleme: 30.03.2020 15:02
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedavisiKevzara Ilacı NedirKevzara Ilacı özellikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütünden önemli açıklama! Virüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütünden önemli açıklama! Virüs hava yoluyla bulaşmıyor
Koronavirüsü belirtilerine son olarak konjonktivit eklendi! Konjonktivit nedir?
Koronavirüsü belirtilerine son olarak konjonktivit eklendi! Konjonktivit nedir?
Türkiye'den koronavirüs hamlesi! Aşı için klinik çalışmalar başlıyor
Türkiye'den koronavirüs hamlesi! Aşı için klinik çalışmalar başlıyor
Rusya'dan sevindiren haber; Koronavirüsü için aşı geliştirdik!
Rusya'dan sevindiren haber; Koronavirüsü için aşı geliştirdik!
Koronavirüsünden korunmak için gözlük kullanmak gerekir mi?
Koronavirüsünden korunmak için gözlük kullanmak gerekir mi?
Koronavirüsü belirtilerinde yeni ayrıntı ortaya çıktı
Koronavirüsü belirtilerinde yeni ayrıntı ortaya çıktı

Popüler Haberler

Kalitesiz yakıt filitresi kullanımı araçta ne hasar yapar, neye yol açar?
Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Barış Arduç'da kaç bölüm kalacak?
Kara listede olanlar için kredi çekebilme yöntemleri
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan kimdir?
Instagram’da en kolay video nasıl indirilir?
Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı - Burcunuza göre yeni günde sizi neler bekliyor?
Jennifer Grout kimdir? Ayete’l Kürsi okuyarak gündem olan ABD’li şarkıcı hakkında bilgiler
e-Devlet askerlik durum belgesi alma ve sorgulama işlemleri
Meme Küçültme ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Meme küçültmeden sonra emzirmek mümkün mü?
Gelinim Mutfakta Elif neden yok, yarışmaya neden gelmedi? Elif yarışmaya geri gelecek mi?
Çiftçi BAĞKUR prim ödeme fiyatları ne kadar? 2020 İsteğe Bağlı BAĞKUR primi miktarı
Bein Sports şifresiz maç yayını yapacak mı? GS - BJK derbisi ve diğer maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Okul dersleri hangi kanalda yayınlanacak? MEB Bakanı açıkladı
Pirelli Takvimi 2021 yılında çıkmayacak!
Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil mi edilecek? Üniversite vize ve finaller koronavirüs nedeniyle ertelenecek mi? Üniversiteler duyuru yaptı mı?
Akıllı telefonlar nasıl dezenfekte edilip temizlenir?
Bugün TV’de hangi dizi ve programlar var? 30 Mart 2020 Pazartesi TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Kuruluş Osman gelecek haftaya yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV Kuruluş Osman 1 Nisan Çarşamba var mı, yok mu?
Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok, Ezgi bu hafta neden gelmedi, geri gelecek mi?
EBA öğrenci giriş ekranı 2020
Kabızlık neden olur? Kabızlığa ne iyi gelir, belirtileri ve tedavisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.