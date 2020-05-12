ABD'deki Türk ekibi, Kovid-19'a 'gen susturma' yöntemiyle ilaç geliştirilecek

ABD'de Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Deneysel İlaçlar ve Kanser Tıbbı merkezinde görevli Türk ekibi koronavirüsü salgına karşı dDünya genelinde ilk defa denenecek bir yöntem üzerine çalışmalara başladılar. 26 yıldır aynı bölümde görev yapan ve kansere karşı hedeflenmiş tedaviler konusunda pekçok patentin de sahibi olan Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi 'gen susturma' yöntemi ile Kovid-19'a karşı ilaç geliştirecekler.

Prof. Dr. Özpolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl akciğer kanserinin tedavisinde daha başarılı sonuçlar verecek olan “gen susturma yöntemi” ile ilaç geliştirme projesi için Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH (National Institute of Health) ve Ulusal Kanser Enstitüsü NCI (National Cancer Institute) tarafından 1 milyon 250 bin dolarlık araştırma fonu sağladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

“Akciğer kanseri ve Kovid-19’un bazı mekanizmaları birbirine çok benziyor. Bu nedenle pandemiden sonra kanser projemizi revize ettik ve 200 bin dolar ek bütçe alarak aynı yöntemi Covid-19’da ölümcül sonuçlara yol açan sitokin fırtınasına karşı ilaç geliştirmek üzere de kullanacağız.

Birkaç ay içinde hayvan deneylerine başlayacağız. Her şey yolunda giderse Eylül ayı gibi hasta denemelerine başlamayı planlıyoruz. Bu ilacı geliştirdiğimizde hem aşının başarısız olacağı vakalarda, hem de aşılanmamış nüfusta Covid nedeniyle ortaya çıkabilecek ölümcül sitokin fırtınası tablosuna çözüm bulunmuş olunacak”

Prof. Dr. Özpolat, immunoloji konusunda çalışmalarının devam ettiğini ve daha çok kansere karşı aşı geliştirmek üzere yoğunlaştıklarını belirtti ve konuşmasına şöyle devma etti:

“2000’li yıllardan sonra Human Genom projesinin tamamlanması ile birlikte biz de genetik çalışmalara yoğunlaştık. Çok yeni olan genlerle aşılama yöntemi üzerinde çalışıyoruz. Daha çok gen susturma terapileri ile hedefe yönelik ilaç çalışmalarına odaklandık. Son zamanlarda da sitokin fırtınası üzerinde çalışıyorduk. Covid’de ölümlerin en temel sebebi bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonu olarak gelişen sitokin fırtınası dediğimiz bu durum ve bunun sonucunda ortaya çıkan nefes darlığı ve oksijenin yetmezliği.

Sitokin fırtınasında bağışıklık sistemi vücutta aynı şeyi yapıyor. Bağışıklık sistemi corona virüsüne aşırı reaksiyon gösterdiğinde vücutta yangı dediğimiz inflamasyon artıyor ve bu da akciğerde sıvı birikimine, nefes darlığına ve çoklu organ yetmezliği ile ölüme neden oluyor.”

Akciğer kanseri ile yürüttülen tedavileri için hedefledikleri genler ile Kovid-19’da sitokin fırtınasına yol açan bazı genlerin birbirleri arasında bir örtüşme gösterdiğini aktaran anlatan Prof. Dr. Özpolat, bu nedenle yeni geliştirecekleri ilacın hem akciğer kanserinde hem de Covid’de etkili olacağını söyledi ve bu yöntemde başarılı olunduğu takdirde aynı zamanda hem akciğer kanseri hastalarının hem de Kovid-19 hastalığının tedavisini sağlayacaklarını ifade etti.

Her iki hastalıktada bağışıklık hücrelerinden salgılanan küçük hormonlar asıl sorun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özpolat, "Bu hormonlar akciğer kanserinde hızlı büyümeye sebep olduğu gibi sitokin fırtınasında da doku hasarına sebep oluyor. Dolayısıyla onları susturduğumuzda ki bu genlerden en önemli iki tanesini belirledik, hem akciğer kanserinin büyümesini kontrol altına alabileceğiz hem de aynı ilaç ile Covit-19’daki ölümcül sitokin fırtınasını kontrol altına almayı başaracağız” diye konuştu.



