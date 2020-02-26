ABD'den sevindiren gelişme! Koronavirüsü ilacı için harekete geçildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koromnavirüsü salgını ile ilgili ABD'den sevindirici bir haber geldi. Nebraska eyaletindeki bir hastanede daha önce ebola virüsü bulaşmı 4 hasta geliştirilen ilaçlar sayesinde hastalıktan kurtulmuşlardı.

Japonya’dan denize açılan ve yolculardan birinde koronavirüsü tespit edildikten sonra önce karantina alınan daga sonra bulundukları Diamond Princess adlı gemiden tahliye edilerek ülkelerine getirilen ABD vatandaşları bu eyalette bulunan ve Nebraska Üniversitesi’ne bağlı hastanede karantinaya alınmışlardı.

Hastanede daha sonra ölümcül koronavirüsüne karşı bir takım çalışmalar yaptıktan sonra remdesivir adlı ilaç geliştirdiler. Hastaneden yapılan bir açıklamada ise koronavirüse karşı geliştirilen remdesivir adlı bu ilacın gemiden getirilerek hastanede karantinada tutulan hastalar üzerinde deneneceği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı doktor Bruce Aylward, Wuhan’daki iki hasta üzerinde denenen ilacın hastaları iyileştirmek için en hızlı yöntem olacağını söyleyerek, hastalığın sadece Çin’de değil küresel boyutlarda sorunlara yol açtığını da szölerine ekledi.

Diğer taraftan hastane tarafından yapılan bu açıklamayla birlikte remdesivir ilacının üreticisi olan Gilead'ın şirketinin hisseleri borsada hızlı bir yükselişe geçerken şirket hisseleri yaklaşık yüzde 4'lük bir artış yaşadı.